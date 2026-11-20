Za odlazak na Sljeme građani u ponedjeljak mogu koristiti autobusnu liniju 140 (Mihaljevac - Sljeme), a iz ZET-a napominju kako je riječ o uobičajenim periodičnim aktivnostima kojima se osiguravaju svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.

Zbog održavanja "Adventa u Zagrebu", od ponedjeljka, 23. studenoga do subote, 9. siječnja, autobusna linija 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića) svakodnevno će od 7 do 17 sati prometovati kružnom trasom: Trg bana Josipa Jelačića - Ilica - Mesnička ulica - Ulica Tituša Brezovačkog - Ulica Antuna G. Matoša - Katarinin trg - Ulica Jurja Habdelića - Opatička ulica - Ilirski trg - Ulica Pavla Radića - Trg bana Josipa Jelačića.

U tom razdoblju stajališta Kamenita vrata, Muzej grada Zagreba i Markov trg u smjeru Tuškanca neće biti u funkciji, dok će privremeno biti uspostavljeno početno, odnosno krajnje stajalište u Ulici Pavla Radića ispred kućnog broja 1 te stajalište Streljačka na Mesničkoj ulici.

Od 17 sati linija 150 prometovat će redovnom trasom na skraćenoj relaciji od garaže Tuškanac do Ilirskog trga, a primjenjivat će se i novi vozni red dostupan na početnim, odnosno krajnjim stajalištima te na mrežnoj stranici ZET-a.

Iz ZET-a su također najavili da će od ponedjeljka, 23. studenoga do petka, 27. studenoga biti privremeno zatvoreno prodajno mjesto u Petrićevoj ulici 4 radi sanacije i uređenja prodajnog prostora.

Kupnju karata u tom je razdoblju moguće obaviti na ostalim prodajnim mjestima ZET-a, kioscima prodajnih partnera te putem mobilne aplikacije MojZET.