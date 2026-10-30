Mišić prijavljen zbog čestitke sportskog uspjeha sinu SDP-ovca: Stigla odluka Etičkog povjerenstva

Nakon što je još krajem kolovoza Dina Dogan prozvala predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Mateja Mišića za selektivno čestitanje sportašima, potonji se našao pred Etičkim odborom.

Kako piše Gabrijela Krešić za večernji.hr, svemu je kumovala bila objava na službenim internetskim stranicama Skupštine 24. kolovoza kada je Mišić, inače SDP-ovac čestitao plivaču Nikoli Miljeniću osvajanje brončane medalje na Mediteranskim igrama. Ono što je Dogan smatrala spornim je činjenica da se radi o sinu Orsata Miljenića, Mišićevog SDP-ovskog kolege.

'Dragi Nikola, u ime Gradske skupštine Grada Zagreba i svoje osobno, upućujem Ti iskrene čestitke na osvajanju brončane medalje u disciplini 50 metara leđno na Mediteranskim igrama – stoji na početku čestitke. Mišić je dodao kako je svako novo odličje potvrda predanog rada, odricanja i sportske discipline te da Miljenićev uspjeh može biti inspiracija mladim sportašima. No čestitka je završila pred Etičkim odborom nakon što je građanin 31. kolovoza podnio prijavu protiv predsjednika Skupštine, pozivajući se na članke 2. i 3. Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika u sprečavanju sukoba interesa. Riječ je o odredbama koje, među ostalim, propisuju da gradski zastupnici moraju postupati nepristrano, čuvati povjerenje građana i ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak povezanih osoba. Kodeks također nalaže da zastupnici u javnim nastupima u kojima predstavljaju Gradsku skupštinu trebaju iznositi njezine stavove', stoji u čestitci.