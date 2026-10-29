Nakon incidenta u Zagrebu i tragedije u Španjolskoj, Sabor raspravlja o sigurnosti na hrvatskim prugama

Prijedlogom zakona jasnije se utvrđuje odgovornost upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika za siguran rad njihova dijela željezničkog sustava i upravljanje povezanim rizicima. Dužni su uspostaviti sustave upravljanja sigurnošću, provoditi procjenu i upravljanje rizicima, osigurati osposobljavanje osoblja i razmjenu sigurnosnih informacija te prijavljivanje, istraživanje i analiziranje nesreća i incidenata. Za obavljanje djelatnosti moraju imati odgovarajuće sigurnosno ovlaštenje odnosno potvrdu ili uvjerenje o sigurnosti.

Igrom slučaja ili ne, Sabor će o Prijedlogu zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava raspravljati samo dan nakon tragične željezničke nesreće u Španjolskoj u kojoj je, prema posljednjim podacima, poginulo više od 60 ljudi, ali i dan nakon što je zbog krađe 100 metara žice s obilaznog kolosijeka u kolodvoru Borongaj i oštećenja kontaktne mreže, došlo do kaosa u prometovanju vlakova na istoku Zagreba.

Također, predviđaju se primjena zajedničkih sigurnosnih metoda i ciljeva, razvoj i objava godišnjih sigurnosnih planova te praćenje i izvješćivanje o stanju sigurnosti. Interoperabilnost obuhvaća projektiranje, izgradnju, puštanje u uporabu, stavljanje na tržište, modernizaciju, obnovu, uporabu i održavanje dijelova željezničkog sustava, uz primjenu tehničkih specifikacija i postupaka odobravanja i ocjenjivanja sukladnosti.

Za strojovođe se utvrđuje jedinstveni sustav ovlaštenja koji obuhvaća dozvolu i potvrdu, uz propisanu zdravstvenu i psihološku sposobnost, odgovarajuću kvalifikaciju i stručnu osposobljenost te potrebno znanje jezika, poznavanje vozila i infrastrukture.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti inspekcijskim nadzorom mogu se izreći zabrane, naložiti otklanjanje nepravilnosti i poduzeti druge mjere potrebne za sigurno odvijanje željezničkog prometa.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva. On će, navodi se, pridonijeti moderniziranju sustava stručnih ispita, što se prije svega odnosi na uvođenje pripremnih programa za polaganje ispita za ovlaštenog zastupnika, kao i na reviziju sadržaja i opseg ispita za ovlaštenog zastupnika.

U raspravi su članovi matičnog saborskog Odbora podržali donošenje zakonskog prijedloga, ocijenivši kako će njegova implementacija na cjelovit način unaprijediti i modernizirati pravni okvir zastupanja u području prava industrijskog vlasništva.

Radni dan, zastupnici će završiti raspravom o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama. U toj se Uredbi utvrđuje obvezujući cilj Europske unije u pogledu domaćeg smanjenja neto emisija stakleničkih plinova do 2030. godine za najmanje 55 posto u odnosu na razine iz 1990.