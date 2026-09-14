Žestoki obračun u vrhu Ukrajine: Zelenski traži smjenu tužitelja, on optužio šefa antikorupcijskog ureda

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je pozvao ukrajinske zastupnike da što prije podrže smjenu glavnog državnog odvjetnika Ruslana Kravčenka, dok napetosti u zemlji jačaju zbog niza antikorupcijskih istraga.
Ruslan Kravčenko prošlog je tjedna podnio ostavku nakon što je istraga o korupciji zahvatila i njegov ured.
Protiv njega nije podignuta optužnica niti je imenovan osumnjičenikom u bilo kojoj istrazi, no antikorupcijska tijela optužila su jednog od njegovih podređenih da je pomagao u vođenju skupine za prijevare.
Prema ukrajinskom zakonu, Zelenski mora parlamentu podnijeti službeni zahtjev da prihvati Kravčenkovu ostavku. Parlament bi o tome trebao glasati u utorak, reklo je nekoliko zastupnika.
"Za ovog glavnog državnog odvjetnika postoji samo jedan put: razrješenje s dužnosti. To sam mu rekao", napisao je Zelenski na Telegramu.
Kravčenka su protivnici kritizirali zbog navodnog sudjelovanja u pokušaju ograničavanja neovisnosti antikorupcijskih tijela prošle godine, što je on odbacio.
Kravčenko je u ponedjeljak rekao da je potpisao "obavijest o sumnji" protiv čelnika Nacionalnog antikorupcijskog ureda (NABU), jednog od tijela koja istražuju njegov ured.
Optužio je čelnika NABU-a Semena Krivonosa da je među ostalim krivotvorio službene dokumente kako bi ostvario "nezakonitu korist iznimno velikih razmjera."
NABU i SAPO, antikorupcijska tijela uključena u istragu koja je dovela do ostavke glavnog državnog odvjetnika, priopćili su da Kravčenkova izjava predstavlja još jedan korak u "sustavnom napadu na neovisna antikorupcijska tijela" i odbacili njegove optužbe.
Korupcijski skandali narušavaju povjerenje u Zelenskog i ruše njegovu popularnost u javnosti, ističe Reuters.