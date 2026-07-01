Zelenski gradi ukrajinski Panteon: Među onima kojima će odati počast i kontroverzne povijesne ličnosti

U tekstu se spominje cilj "formiranja nacionalnog identiteta". Zelenski je taj potez opisao kao "hitan" i zahvalio parlamentu što je poduzeo "važan korak". Rekao je da će mjeru potpisati bez odgode.

Novi memorijalni kompleks zvat će se Panteon i bit će izgrađen u Kijevu, u čast nacionalnim ličnostima iz vremena Kijevske Rusi u srednjem vijeku.

Očekuje se da će kontroverzne osobe iz prošlosti, danas smatrane borcima za ukrajinsku neovisnost, biti ekshumirane i pokopane u Panteonu, zajedno s ukrajinskim predsjednicima.