Zebrom protiv krijumčarenja i trgovanja ljudima

- Tko je za? Suzdržani, protiv? Dakle mogu reći jednoglasno, rekao je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (SDP).

"Zebra" će djelovati u sklopu Europskog centra pod okriljem Europola. Hrvatska će u Europski centar upućivati časnike za vezu Frontexa.

- Smatramo da je to jedan izuzetno bitan moment jer je to jedan svojevrsni europski centar sa specijaliziranom ekspertizom u borbi protiv krijumčarenja. Smatram da će takav centar doprinijeti državama članicama odnosno pomoći nama kao državi članici koja se suočava s ovim problemom, istaknula je Petrijevčanin.

- Podržavam sve ono što ide u smjeru rješavanja ovog problema, ali on se neće riješiti. Mnogi se u Hrvatskoj bogate na račun šverca ilegalnih migranata i mi to ne možemo zasutaviti s ovim policijskim snagama koje imamo, smatra Nikola Grmoja, član Odbora za unutranju politiku i nacionalnu sigurost (Most).

S jednog mjesta u Hrvatskoj kontinuirano će se razmjenjivati informacije, raditi analiza rizika i u skladu s tim organizirati zajedničke akcije kako bi se presijecale migrantske rute.

- Policijske snage na području Hrvatske su dobro opremljene, imaju dobra znanja i vještine, međutim još to treba dignuti na jednu višu razinu upravo ovakvom razmjenom iskustva informacija. I mislim da će se na razini EU-a sigurno puno toga više napraviti, istaknuo je Dario Hrebak, član Odbora za unutranju politiku i nacionalnu sigurost (HSLS).

U MUP-u kažu, zauzimat će se i za adekvatno financiranje Europola, a najavljeno je i opremanje specijalističkih nacionalnih službi.