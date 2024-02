Božinović: Postoje naoružane skupine, ljudi iz Afganistana, drže ih pod nadzorom

'U Vladi smo odlučili da u proces ovih izmjena krenemo sa širokim konzultacijama. Vidjeli ste danas da su uz ministra Piletića i mene bili predstavnici sindikata i HUP-a. To je bila jedna zajednička vježba i siguran sam da su svi svjesni da smo postigli jedan optimum - upravo kad govorimo o reguliranju svega vezanog za boravak i rad stranaca', rekao je Božinović.

Onaj poslodavac koji je ozbiljan i ozbiljno se priprema, nije mu problem dati zadužnice, a ovi koji bi trgovali s ljudima - to im ne možemo dopustiti, rekao je za središnji Dnevnik ministar unutarnjih poslova Davor Božinovi ć.

'Imamo takvih slučajeva, ali neću reći da je to u pravilu tako. Onaj poslodavac koji je ozbiljan i ozbiljno se priprema, nije mu problem dati zadužnice, a ovi koji bi trgovali s ljudima - to im ne možemo dopustiti', ustvrdio je.

'Ministarstvo rada je za ovu godinu odvojilo sredstva za tu namjenu. Predviđen je tečaj za 10 tisuća radnika. Trajat će 70 sati i tu će se uključiti dionici u ovom poslu, s jedne strane poduzeća, s druge strane ministarstvo', rekao je.

Istaknuo je kako će udio sufinanciranja tečaja ovisiti o veličini tvrtke.

'Ako je neka firma s više od 250 ljudi, 50 posto troškova će snositi ta firma, ako je do 250 radnika, ti troškovi su 40 posto, a ako je manja firma do 50 zaposlenih, još manje - 30 posto', naglasio je.

'Mislim da je to fer, da je to potreba i korisno za sve te je prihvaćeno od strane svih dionika', zaključio je.

Ministar je naglasio da su nezakonite migracije uvijek sigurnosni rizik, ali je i rekao da su vlasti u BiH situaciju stavile pod nadzor.

'Čim spomenete nezakonite migracije, to je sigurnosni rizik. Skupine o kojima se jučer govorilo, one su u BiH. Vidim da je moj kolega danas potvrdio one navode koji su jučer iskomunicirane da postoje naoružane skupine, uglavnom ljudi iz udaljenih zemalja iz Afganistana. Oni ih drže pod nadzorom, neke su uhitili, neke spremaju na deportaciju', rekao je.

'To je jedan ozbiljan problem na koji Hrvatska ukazuje u cijelom mandatu naše Vlade', nastavio je.

Pohvalio je djelovanje bosanskohercegovačke policije za koju je rekao da je demonstrirala ozbiljniji pristup.

'Mi po prvi put vidimo jedan ozbiljniji pristup. Nadamo se da će to tako ostati zbog toga što to ne može biti ad hoc akcija policije. To je situacija s kojima će se BiH policija, policija Srbije i ostale zemlje morati nositi', dodao je.

Komentirajući odbacivanje prijedloga SDP-a da se Sabor raspusti te da se ide na izbore, Božinović je ustvrdio kako mu nije jasno zbog čega oporba prosvjeduje.

'Vidim da ih ni trećina nije glasovala za tu odluku. Prosvjedi protiv čega, protiv nikad boljih ekonomskih pokazatelja za Hrvatsku? Hrvatska ima drugi rast BDP-a u Europi, dižu se plaće, sad će se značajno podići', rekao je.

Ustvrdio je kako se vodstva oporbenih stranaka boje vlastitih članova.

'Ja njih razumijem, nemaju što ponuditi, a ni reći svojih članovima od kojih ih je vjerojatno strah jer bi ih mogli smijeniti zbog nekompetentnosti', zaključio je.