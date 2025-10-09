Zbog zagađenja iz riječke rafinerije traže reakcije države i INA-e: 'Dovršite sanaciju'

Primorsko-goranska Županijska skupština u četvrtak je raspravljala o stanju okoliša i sanaciji onečišćenja na području Rafinerije nafte Rijeka te su prihvatili zaključke kojima se predlaže izmjena propisa, jačanje nadzora, ubrzanje sanacije i poboljšanje sustava praćenja stanja okoliša
Na zajedničkoj tematskoj sjednici Županijske skupštine i Općinskog vijeća Kostrene, uz vijećnike su sudjelovali i predstavnici Ine, Ministarstva zaštite okoliša, saborskog Odbora za zaštitu okoliša, Grada Rijeke, županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, saborski zastupnici.
Vijećnik Josip Katalinić (Most) predstavio je prijedlog "Informacije o daljnjim mjerama zaštite okoliša i zdravlja stanovništva na području Općine Kostrene - postrojenje Ina Rafinerije nafte Rijeka – lokalitet Urinj" te je naglasio da su važna tri elementa - zagađenje mora, zraka i buka, dok je o tehničkim pitanjima i rješenjima govorio Boris Bradarić (Unija Kvarnera) iz Općinskog vijeća Kostrene.
Katalinić je ocijenio da je postignut napredak u komunikaciji s Inom, ali i da je obveza Županijske skupštine osigurati stroži nadzor, odgovornost Ine i sustavnu zaštitu zdravlja stanovništva i prirodnih resursa. Istaknuo je da je riječ o trajnom problemu, učestalim incidentima onečišćenja zraka, mora i tla te da zabrinjava što se u rafineriji koriste spremnici bez duplog dna, čime su, smatra, rizici curenja ugljikovodika u more i podzemlje znatno veći.
Izmjene propisa i veća odgovornost države
Katalinić je Županijskoj skupštini predložio, a ona je prihvatila zaključke kojima se traže izmjene propisa i veća odgovornost države, osiguranje ispunjenja obveza Ine prema zaštiti okoliša i zdravlja te jačanje uloge županijskih i lokalnih tijela u praćenju i nadzoru stanja okoliša.
Zaključcima se, među ostalim, resornom ministarstvu predlaže pokretanje postupka izmjene i dopune Pravilnika o zapaljivim tekućinama, uvođenje obveznih redovitih inspekcijskih kontrola za velike onečišćivače, povećanje novčanih kazni za kršenje ekoloških i sigurnosno-tehničkih propisa te uvođenje obveze produženja dozvola za upotrebu atmosferskih spremnika svakih 5 godina.
Ini je predloženo da do kraja 2027. dovrši sekundarnu sanaciju curenja ugljikovodika u more, ubrza razgradnju ugljikovodika u podzemlju rafinerije metodom biostimulacije, izradi operativni plan mapiranja buke, provede tehnička rješenja za smanjenje buke i objavi rezultate te da osigura izgradnju zelenih pojasa s akustičnim barijerama prema naseljima.
Povijesna, akumulirana onečišćenja
Primorsko-goranska županija je zadužena, a Općini Kostreni je predloženo da zajednički instaliraju novu mjernu stanicu za kvalitetu zraka te da se postojeća mjerna stanica nadogradi mjernom jedinicom za buku.
Bojan Lončar Iz Ine rekao je kako su analize ukazale da se na području rafinerije radi o povijesnim, akumuliranim onečišćenjima ugljikovodicima u podzemlju te je predstavio rješenja, odnosno projekt sanacije podzemlja rafinerije u Urinju, koji bi onemogućio širenje onečišćenja u more, a u fazama će ga provoditi međunarodni konzorcij. To bi rješenje trebalo biti implementirano do prve polovice 2027., a Ina će do tada nastaviti provoditi više drugih mjera.
Što se tiče buke, rekao je da su utvrđeni najveći izvori buke u rafineriji, da su napravljene određene intervencije te se na smanjenju buke i dalje radi.