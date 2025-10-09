Zbog zagađenja iz riječke rafinerije traže reakcije države i INA-e: 'Dovršite sanaciju'

Primorsko-goranska Županijska skupština u četvrtak je raspravljala o stanju okoliša i sanaciji onečišćenja na području Rafinerije nafte Rijeka te su prihvatili zaključke kojima se predlaže izmjena propisa, jačanje nadzora, ubrzanje sanacije i poboljšanje sustava praćenja stanja okoliša

Na zajedničkoj tematskoj sjednici Županijske skupštine i Općinskog vijeća Kostrene, uz vijećnike su sudjelovali i predstavnici Ine, Ministarstva zaštite okoliša, saborskog Odbora za zaštitu okoliša, Grada Rijeke, županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, saborski zastupnici. Vijećnik Josip Katalinić (Most) predstavio je prijedlog "Informacije o daljnjim mjerama zaštite okoliša i zdravlja stanovništva na području Općine Kostrene - postrojenje Ina Rafinerije nafte Rijeka – lokalitet Urinj" te je naglasio da su važna tri elementa - zagađenje mora, zraka i buka, dok je o tehničkim pitanjima i rješenjima govorio Boris Bradarić (Unija Kvarnera) iz Općinskog vijeća Kostrene. Katalinić je ocijenio da je postignut napredak u komunikaciji s Inom, ali i da je obveza Županijske skupštine osigurati stroži nadzor, odgovornost Ine i sustavnu zaštitu zdravlja stanovništva i prirodnih resursa. Istaknuo je da je riječ o trajnom problemu, učestalim incidentima onečišćenja zraka, mora i tla te da zabrinjava što se u rafineriji koriste spremnici bez duplog dna, čime su, smatra, rizici curenja ugljikovodika u more i podzemlje znatno veći.

Održan je sastanak na temu oneciscenja iz INA-ine rafinerije nafte Rijeka u Urinju, te mjerama zastite okolisa i zdravlja stanovnika Kostrene. Izjeve su dali Ivica Liukanovic, Marko Boras Mandic, Josip Katalinic, Boris Bradaric i Drazen Vranic. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Goran Kovacic/PIXSELL

Izmjene propisa i veća odgovornost države Katalinić je Županijskoj skupštini predložio, a ona je prihvatila zaključke kojima se traže izmjene propisa i veća odgovornost države, osiguranje ispunjenja obveza Ine prema zaštiti okoliša i zdravlja te jačanje uloge županijskih i lokalnih tijela u praćenju i nadzoru stanja okoliša. Zaključcima se, među ostalim, resornom ministarstvu predlaže pokretanje postupka izmjene i dopune Pravilnika o zapaljivim tekućinama, uvođenje obveznih redovitih inspekcijskih kontrola za velike onečišćivače, povećanje novčanih kazni za kršenje ekoloških i sigurnosno-tehničkih propisa te uvođenje obveze produženja dozvola za upotrebu atmosferskih spremnika svakih 5 godina. Ini je predloženo da do kraja 2027. dovrši sekundarnu sanaciju curenja ugljikovodika u more, ubrza razgradnju ugljikovodika u podzemlju rafinerije metodom biostimulacije, izradi operativni plan mapiranja buke, provede tehnička rješenja za smanjenje buke i objavi rezultate te da osigura izgradnju zelenih pojasa s akustičnim barijerama prema naseljima.