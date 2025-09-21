Zbog virusa svinjske kuge na farmi Sokolovac uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli

Zbog pojave virusa afričke svinjske kuge (ASK) na farmi tvrtke ''Belje plus' Sokolovac u Baranji bit će eutanazirano 9829 svinja, zbog čega će kompanija imati gubitke u isporuci tovljenika, izvijestila je u nedjelju Uprava, naglasivši kako su na farmi uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli
U dopisu medijima navodi se da je Farma Sokolovac tvrtke "Belje plus" specijalizirana farma za tov svinja te predstavlja završnu fazu proizvodnog ciklusa i s navedene farme nema migracije životinja prema drugim farmama.
Na farmi se u ovom trenutku nalazi 9. 829 svinja koje će zbog pojave virusa ASK morati biti eutanazirane.
Uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli
"Zbog statusa farme Sokolovac, na svim našim farmama su uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli kojima nastojimo spriječiti daljnje širenje bolesti", napominju u Upravi "Belja plus".
Ističu kako je eutanazija svinja u nadležnosti Državnog inspektorata RH, koji će definirati procedure i način postupka, a sve daljnje aktivnosti tvrtke bit će usklađene s uredbama i mjerama nadležnih tijela.
Zbog pojave afričke svinjske kuge na farmi Sokolovac, kompanija će imati gubitke u isporuci tovljenika, a unutar definiranih zona zaštite i zona nadziranja očekujemo otežane isporuke ostalih kategorija svinja, kažu u Upravi "Belja plus".
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić potvrdio je u subotu u Osijeku nakon sjednice Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK, kako će se na farmi tvrtke Sokolovac u Baranji, morati eutanazirati oko 10.000 svinja, ocijenivši da smo suočeni s najvećim žarištem te bolesti u Hrvatskoj. U izjavi novinarima istaknuo je kako je virus ASK potvrđen i u osječkom prigradskom naselju Nemetinu, u objektu s 1600 svinja.
"Bolest se i dalje širi, unatoč svim poduzetima mjerama, isključivo zbog ljudskog faktora, neodgovornosti i ilegalnih aktivnosti, a glavni prijenosnik je čovjek", rekao je ministar poljoprivrede Vlajčić.
Kontrola potencijalnog širenja bolesti
Uspostavljeni su i policijski punktovi za nadzor kretanja, posebno u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako bi se kontroliralo potencijalno širenje bolesti zbog ilegalnog prometa životinja. Strogi nadzor u pratnji policije provodit će i Državni inspektorat.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je jučer sudjelovao na sjednici Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK-a, najavio je da će MORH jednu bojnu Hrvatske vojske staviti na raspolaganje za dezinficiranje objekata koji su zaraženi, ili gdje postoji sumnja da su zaraženi.
Jakopović: Hrvatska pokazuje ozbiljnost u suzbijanju širenja svinjske kuge
Hrvatska pokazuje ozbiljnost koja je potrebna da bi se suzbilo širenje afričke svinjske kuge, izjavio je u nedjelju na "Danima vrganja i crnog tartufa u Paki" predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Mladen Jakopović. HPK je na potrebu takvog načina rješavanja problema upozoravao već i ranije. Upozoravamo već od 2023. da treba biti čvršći u mjerama suzbijanja svinjske kuge i zaustaviti sivo tržište i nelegalne transporte, rekao je.
Jakopović je podsjetio da smo samo 40 posto samodostatni u svinjogojskoj proizvodnji i poručio da moramo napraviti sve što treba kako ne bi nastavili padati u broju svinja. Predsjednik HPK-a je zadovoljan reakcijom resornog ministarstva, kao i Ministarstva obrane jer je ministar Ivan Anušić najavio pomoć. To je trebalo već odavno provesti kako ne bi dozvolili širenje bolesti, ustvrdio je.
Češka je već 2018. stavila vojsku na granicu, a susjedna Italija ima posebnog povjerenika za afričku svinjsku kugu, rekao je Jakopović. Naglasio je da se ne smije dopustiti širenje bolesti iz tri slavonske županije prema zapadu zemlje jer ako se to dogodi bit će ugroženo 50 posto svinjogojskog fonda.
Na pitanje kako nadoknaditi veliki broj eutanaziranih svinja Jakopović odgovara kako situacija u tom pogledu nije alarmantna ako virus ne uđe u reprocentre. Ako se to dogodi onda imamo ozbiljan problem, kaže Jakopović.