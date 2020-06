Zbog uklanjanja dimnjaka središtem Zagreba u dvjema ulicama vrijedit će narednih dana posebna regulacija prometa

Potres koji je 22.ožujka protresao Zagreb oštetio je niz zgrada u središtu grada i dimnjaka na njima koji još uvijek predstavljaju opasnost za sve koji u centar grada zalaze. Tako će zbog uklanjanja istih već od danas kroz pojedine ulice vrijediti posebna regulacija prometa.

Iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu tako navode da će zbog uklanjanja dimnjaka Petrinjska ulica na dijelu od Boškovićeve do Amruševe ulice, od petka 19. 06. 2020. godine do petka 26. 06. 2020. godine u vremenu od 09,00 do 19,00 sati, bit će zatvorena za sav promet.

Zbog istih radova Ulica kralja Zvonimira u smjeru istoka na dijelu od Šubićeve do Heinzelove ulice, u utorak 23. 06. 2020. godine u vremenu od 09,00 do 19,00 sati, bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Ulica kralja Zvonimira - Šubićeva - Martićeva - Heinzelova - Ulica kralja Zvonimira. Iz Grada sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje.