Gabi Novak: 'Kad sam polunikakva iz bolnce došla doma, dočekala me strava'

Stan pjevačke legende u centru Zagreba trenutno se uređuje zbog potresa. Zbog toga je odlazak u svoje ljetne baze u Šibeniku i na Hvaru do daljnjega odgodila. U karanteni je preboljela i upalu pluća, a oporavak je trajao puna četiri tjedna

'Kad sam polunikakva došla doma, dočekala me strava. Nema grijanja, dimnjaci srušeni. Srećom, mi na kući imamo skelu već pola godine pa su majstori odmah počeli raditi. Sad imam toplu vodu i sve ostalo. Dođe mi da plačem za ranama koje je dobio naš lijepi Zagreb. Ne ponovilo se!', ispričala je Gabi Novak za Jutarnji list . Nakon svega ne boji se korone nego potresa.

U jeku koronakrize bila je jako bolesna. 'Jednog jutra mi je pozlilo i nisam mogla disati. Nisam htjela uznemiravati svoju obitelj pa sam pozvala hitnu pomoć'. Odvezli su je u Vinogradsku bolnicu i tamo joj dijagnosticirali tešku upalu pluća. Zbog toga je i potres krajem ožujka dočekala u bolnici i to joj je bio dodatni šok', kaže pjevačica.

'Pjevam kao što sam i prije pedeset godina. Pjevam srcem i tim svojim glasom kakav mi je određen u životu. U pjesmi mi je najvažniji tekst pa glazba i onda ono sve što dolazi... Sve više volim minimalističke obrade, kad mi pjesma sjedne. Primijetila sam da najbolje vladam kad imam oko sebe istomišljenike', ističe.

Napominje kako joj je drago mi je da je ostala vjerna sebi. 'Trebam što manje oko sebe da bih se mogla potpuno izraziti. Ja sad radim manje, ali kvalitetno, kako želim i nisam pod pritiskom. Meni je 300-400 ljudi u publici taman. Tu pronalazim punu sebe, emotivnu i sretnu. To me jako veseli, ali mislim u sebi: 'Draga Gabi, dosta je'. Ne moram više svuda biti. Samo ono što me usrećuje i pričinjava mi zadovoljstvo', poručila je Gabi Novak.