Zbog smrada u Zagrebu javio se i HDZ: 'Gradonačelnik bi trebao znati odakle dolazi smrad'

"Gradska uprava već drugi dan nema odgovora. Kažu: nemamo saznanja, pričekajte, istražujemo", naveo je Matijević u priopćenju.

Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je naglasio da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom nadležnošću, gradonačelnik trebao znati odakle dolazi smrad.

Podsjetio je da je Tomašević prije dolaska na vlast prosvjedovao zbog neugodnih mirisa s Jakuševca i obećavao da će većinu problema riješiti u nekoliko mjeseci i uz malo novca.

"Danas je u drugom mandatu. Više ne stoji pred Gradskom skupštinom s obećanjima. Sjedi u gradskoj upravi koja već dva dana traži odgovor na pitanje odakle dolazi nesnosan smrad koji se širi gradom", poručio je Matijević.