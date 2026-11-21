Politolog i doktor znanosti Marko Kovačić danas je USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Traži provjeru zakonitosti postupka u kojem je Vlada za ravnateljicu Uprave za podršku i osnaživanje mladih imenovala HDZ-ovu Ivanu Barac Leko.
Vlada ju je imenovala 5. studenoga na prijedlog ministra Radovana Fuchsa. Barac Leko bila je politička tajnica Mladeži HDZ-a, potpredsjednica HDZ-a Trnje i kandidatkinja stranke na lokalnim izborima u Zagrebu. Supruga je zamjenika predstojnika Ureda predsjednika Vlade.
Prema pisanju Indexa, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih ove je godine dobila stalni posao. Kao viša savjetnica počela je raditi 44 dana prije raspisivanja internog oglasa, a prijavila se dok joj je još trajao probni rok. Tročlano povjerenstvo na razgovoru joj je dodijelilo maksimalnih deset bodova. Kovačić, koji je doktorirao javne politike i vodio 40 europskih projekata, dobio je devet.
Zatražio dokumentaciju i nadzor
Kovačić je na Facebooku objavio da je od Vlade i Ministarstva zatražio dokumentaciju natječaja, od Povjerenstva provjeru mogućeg sukoba interesa, a od Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nadzor zakonitosti internog oglasa. Pučkoj pravobraniteljici podnio je pritužbu zbog diskriminacije na temelju političkog uvjerenja.
‘Važno mi je naglasiti da sve ovo nije usmjereno protiv kandidatkinje osobno, nego protiv načina na koji se bira. Ravnatelji uprava uvedeni su upravo zato da se ta mjesta depolitiziraju, i javnost ima pravo znati je li to ovdje uspjelo’, rekao je za Index. Dodao je da će prihvatiti odluku ako nadležna tijela na temelju dokumenata utvrde da je postupak bio zakonit.
DORH je prije dva dana Indexu odgovorio da nema evidentiran predmet te da će postupiti zaprimi li prijavu ili dobije konkretna saznanja koja upućuju na kazneno djelo.