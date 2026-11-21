Vlada ju je imenovala 5. studenoga na prijedlog ministra Radovana Fuchsa. Barac Leko bila je politička tajnica Mladeži HDZ-a, potpredsjednica HDZ-a Trnje i kandidatkinja stranke na lokalnim izborima u Zagrebu. Supruga je zamjenika predstojnika Ureda predsjednika Vlade.

Prema pisanju Indexa, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih ove je godine dobila stalni posao. Kao viša savjetnica počela je raditi 44 dana prije raspisivanja internog oglasa, a prijavila se dok joj je još trajao probni rok. Tročlano povjerenstvo na razgovoru joj je dodijelilo maksimalnih deset bodova. Kovačić, koji je doktorirao javne politike i vodio 40 europskih projekata, dobio je devet.