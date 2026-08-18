HAK UPOZORAVA

Zbog prometne nesreće u tunelu A2 otvorena samo jedna traka: Nesreća i na A1

M.Č.

18.08.2026 u 07:08

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic
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Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče zbog prometne nesreće između čvorova Zadar istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine, a na A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, u unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Izvanredni događaji:

A1 Zagreb-Split-Ploče

  • prometna nesreća u tunelu Grič u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h

A2 Zagreb-Macelj

  • na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km

A3 Bregana-Lipovac

  • povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera

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A4 Goričan-Zagreb

  • između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni

DC1 Gračac-Knin

  • zastoji u zoni radova kraj Otrića

DC8 Jadranska magistrala

  • zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku

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