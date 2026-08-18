Zbog prometne nesreće u tunelu A2 otvorena samo jedna traka: Nesreća i na A1

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče zbog prometne nesreće između čvorova Zadar istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine, a na A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba.