Zbog prometne nesreće u tunelu A2 otvorena samo jedna traka: Nesreća i na A1

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče zbog prometne nesreće između čvorova Zadar istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine, a na A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba.
Kolnici su mjestimice mokri i skliski, u unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Izvanredni događaji:
A1 Zagreb-Split-Ploče
- prometna nesreća u tunelu Grič u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h
A2 Zagreb-Macelj
- na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km
A3 Bregana-Lipovac
- povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera
A4 Goričan-Zagreb
- između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni
DC1 Gračac-Knin
- zastoji u zoni radova kraj Otrića
DC8 Jadranska magistrala
- zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku