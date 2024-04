Zbog klizišta zatvoren je dio ulice Pantovčak. Ovo je obilazni pravac

"Ulica Pantovčak na dijelu od Zelengaja do Donjeg Prekrižja od danas do petka 24. svibnja do 20 sati zatvorena je za sav promet. Izvode se radovi hitne sanacije klizišta", priopćili su iz zagrebačke Gradske uprave u srijedu poslijepodne.

Klizište se aktiviralo na samom ulazu u kompleks Ureda predsjednika RH na adresi Pantovčak 241, s unutarnje strane ograde kod porte, i to drugi put u malo više od mjesec dana. Iz Grada preporučuju vozačima obilazni pravac Pantovčak (jug) - Zelengaj - Ulica Ivana Kukuljevića - Britanski trg - Nazorova - Tuškanac - Gornje Prekrižje - Pantovčak (sjever) te mole za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

I ZET je uputio obavijest putnicima o izmjeni trase autobusne linije 101.