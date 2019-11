Zbog Brexita moguć zaplet u procesuiranju slovenske tužbe protiv Hrvatske

Procedura u kojoj Slovenija na europskom sudu tuži Hrvatsku zbog neimplementacije kompromitirane arbitražne presude mogla bi se zakomplicirati zbog činjenice da imenovani sudac izvjestitelj za taj slučaj na sudu EU-a u Luksemburgu dolazi iz Velike Britanije, zemlje članice koja uskoro napušta EU, tvrdi u ponedjeljak ljubljansko "Delo".

Nakon što su obje države na usmenoj raspravi već iznijele svoje argumente vezane na tužbu, nezavisni odvjetnik na sudu EU-a Priit Pikamäe u završnoj je fazi pripreme svog stajališta o tome je li taj sud uopće nadležan za spomenuti granični prijepor i arbitražu. Kratak sažetak njegova mišljenja na sudu će biti pročitan 11. prosinca u 9 sati i 30 minuta, piše vodeći slovenski list koji pažljivo prati slučaj arbitraže i tužbe koju slovenska vlada smatra bitnom za nacionalne interese.

Pri odlučivanju o tome je li predmet slovenske tužbe u njegovoj nadležnosti sud se može, ali ne nužno, osloniti na mišljenje nezavisnog odvjetnika. No do zapleta bi moglo doći jer je za pripremu i objavi konačnog mišljenja suda o njegovoj nadležnosti zadužen član sudskog vijeća, sudac izvjestitelj Christopher Vajda, a komplikacija slijedi s obzirom na predviđene kratke rokove izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Unije, tvrdi "Delo". Ako do Brexita doista dođe 1. veljače iduće godine, kako je predviđeno, Vajda će izgubiti funkciju suca, što po neslužbenim tumačenjima otvara dva moguća scenarija.