Zbog 12 tisuća kuna minusa ostao bez zemljišta vrijednog 11 milijuna kuna

Moskovljanin Kiril Tulski, zbog 12.152 kune minusa na računu svoje tvrtke "Sparta", ostao je bez 11 milijuna kuna vrijednih građevinskih zemljišta u Makarskoj. Do toga je došlo jer je blokada računa, iako je bila riječ o relativno malom iznosu, trajala četiri mjeseca. Zbog toga je splitska podružnica Fine u siječnju prošle godine Trgovačkom sudu u Splitu podnijela zahtjev za provedbom skraćenog stečajnog postupka, koji bi se trebao provoditi nad tvrtkama bez zaposlenika i bez imovine

No, činjenica je da je odgovoran što nije pazio da njegova tvrtka ne uđe u višemjesečni minus, koji ga je na koncu doveo u ovakvu situaciju. Kako se na oglas suda nije javio ni jedan eventualni vjerovnik, sud je istodobno i otvorio i zaključio skraćeni stečajni postupak nad "Spartom", te naložio njezino brisanje iz sudskog registra.

U takvim slučajevima ta državna agencija pribavi potvrdu Zavoda za mirovinsko osiguranje kojim dokazuje da tvrtka zaista nema zaposlenika. No, u svom zahtjevu navodi i kako, osim podataka o računima, nema drugih podataka o imovini tvrtke. I upravo tu često nastaje problem. Zahtjev Fine objavljen je na e-oglasnoj ploči sudova koju Kiril Tulski, koji je ujedno i direktor svoje tvrtke, naravno, ne čita, piše Slobodna Dalmacija .

Rus je na to reagirao preko svoje odvjetnice no žalba poslana Visokom trgovačkom sudu RH nije "upalila". Tako su ostala zemljišta upisana na tvrtku koja više – ne postoji.

Naravno, postoji način kako da Kiril Tulski vrati svoju imovinu smještenu na predjelima Donje Požare-Vrisika, te Požarić u Makarskoj.

No, to ga neće nimalo jeftino koštati, jer će morati platiti puno više od 9269 kuna, koliko je tvrtka "Sparta" dugovala Poreznoj upravi koja joj je i blokirala račun (razlika do 12.152 kune se vjerojatno odnosila na troškove Fine za provedbu ovrhe po računu).

Radnja će se razviti u drugom "činu" te drame koji se sada vodi radi diobe novopronađene stečajne mase, odnosno 10.099 građevinskih kvadrata koje je 2008. godine Porezna uprava procijenila na 10.738.350 kuna. Sud je Zemljišniku naložio da kao vlasnika tih zemljišta upiše "stečajnu masu iza 'Sparte'".

Umjesto da se vrijedna zemljišta prodaju kako bi Porezna uprava, kao jedini vjerovnik u tom postupku, naplatila svojih 9269 kuna, stečajni upravitelj voljan je pristati na zahtjev Rusa da ovaj podmiri sve troškove i preuzme nekretnine.