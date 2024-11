Zavrzlama s plinom ne jenjava, odgovora nema, a građani bijesni: Ovo je nečuveno!

Naime, Zagrepčane koji već više od tjedan dana muku muče i s jednom i s drugom plinarom mogu se podijeliti u dvije skupine. Jedna skupina građana kojima su unatoč ostanku u Gradskoj plinari u poštanski sandučić pristigle akontacijske rate od po 300 eura i to od Međimurje plina. Uznemireni građani tvrde kako su zbunjeni te se pitaju kako je do ovog došlo.

'Zamalo da se nisam onesvjestila kad sam vidjela račun i to još od plinare u kojoj nisam! Nikada do sada nismo ovoliko plaćali pin, a to da nitko nije u stanju od njih odgovoriti na mail je za poludit. Nisu njima stigli računi od 400 eura!', ljutito nam je odgovorila jedna žena koja je u srijedu ispred Međimurje plina čekala u redu za objašnjenje.

Gradska plinara tvrdi kako su sve zahtjeve za ostanak primili, ali kako ih nisu uspjeli pravovremeno obraditi, a Međimurje plinu, kao novom javnom opskrbljivaču, bili su dužni predati podatke svojih korisnika. Oni koji su u međuvremenu predali zahtjev, obavještavaju iz plinare, neka ne potpisuju ugovor s Međimurje plinom koji im je stigao s akontacijskim ratama, već neka pričekaju pismo koje će dobiti od zagrebačke plinare, te neka reklamiraju račune koje su dobili Međimurje plinu i objasne im kako nisu njihovi kupci.