Zatvor do 60 dana ili 42 tisuće kuna kazne, sudac će odrediti kako kazniti alkoholiziranog vozača kod Osijeka

U vremenu od 17. do 19. srpnja, na području PU osječko-baranjske u prometu je zaustavljeno 40 vozača (26 vozača osobnih automobila, 12 vozača bicikla i 2 vozača mopeda) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 18. srpnja, u 22 sata, u Ernestinovu kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil kojim je upravljao 51-godišnji hrvatski državljanin iz Vladislavaca. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola u krvi od 2,28 grama po kilogramu te je uhićen. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.



Istoga dana 18. srpnja, u 22,25 sati, u Valpovu u nadzoru prometa zaustavljen je 27-godišnji hrvatski državljanin iz Bistrinaca, koji je upravljao neregistriranim mopedom, prije stjecanja prava na upravljanje te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,22 grama po kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 42 000 kune ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci kada stekne pravo na upravljanje i 12 negativnih prekršajnih bodova.