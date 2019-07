Zastupnički dom glasa o osudi Trumpovih 'ksenofobnih' izjava

Rezolucija kojom bi se osudile "ksenofobne" objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o četiri demokratkinje u Kongresu u utorak ide na glasanje u američkom Zastupničkom domu, a predsjednik poziva svoje republikance da joj se usprotive

"To su naše sestre", kazala je Pelosi o četiri demokratkinje koje su postale meta Trumpovih objava.

"Ovo je, nadam se, mjera koja će dobiti i podršku republikanaca. Ako oni ne podrže osudu predsjednikovih riječi, to je onda poruka sama po sebi", rekla je na zatvorenom sastanku svojim stranačkim kolegama predsjednica Doma, demokratkinja Nancy Pelosi , otkrio je pomoćnik koji je bio prisutan.

pelosi: to je ksenofobno

Trump je preko vikenda napisao na Twitteru da se četiri kongresnice trebaju "vratiti uništenim i zločinom zahvaćenim mjestima iz kojih su i došle".

U ponedjeljak im je uputio poruku: "Ako ne volite našu zemlju i niste sretne ovdje, onda ju možete napustiti", a u utorak je napisao kako te objave "NISU rasističke".

"Nemam rasističku kost u tijelu! Takozvano glasovanje je demokratska prevara. Republikanci ne smiju pokazivati 'slabost' i pasti u njihovu zamku", napisao je američki predsjednik.

U svojim prvim objavama na Twitteru Trump nije imenovao kongresnice, no izdvojio ih je u obraćanju u Bijeloj kući u ponedjeljak.

To su Alexandria Ocasio-Cortez iz New Yorka, Ilhan Omar iz Minnesote, Ayanna Pressley Iz Massachusettsa i Rashida Tlaib iz Michigana. Sve četiri iznimno su kritične prema Trumpu, no i prema trenutnom demokratskom vodstvu u Zastupničkom domu, što razbija jedinstvo stranke u tom tijelu.

Konačno glasovanje o osudi Trumpovih izjava očekuje se u utorak navečer.