Zastupnici su tražili da se premijera opomene pozivajući se na famozni članak 238. Što u njemu stoji i jesu li bili u pravu?

U nekoliko navrata tijekom rasprave o programu Vlade saborski zastupnici zatražili su od predsjedajućih Gordana Jandrokovića i Željka Reinera da upozore premijera Andreja Plenkovića na povredu saborskog Poslovnika, pozivajući se na čl. 238. Posebno su reagirali zbog Plenkovićeva odgovora Zvonimiru Troskotu (Most) i upadica tijekom izlaganja Tomislava Tomaševića (Možemo!), no svi takvi zahtjevi oporbe odbijeni su iako je Jandroković u jednom trenutku poručio da će 'građani prosuditi je li to bilo u redu ili nije'

Iako su se oporbeni zastupnici pozivali na povredu Poslovnika zbog toga što je Plenković, po njihovu sudu, 'omalovažavao' i 'ometao' zastupnike, Poslovnik regulira razloge za izricanje stegovnih mjera saborskim zastupnicima, a ne članovima Vlade. No to što se premijeru ne izriče opomena, ne znači da ga se ne može upozoriti na kršenje pravila saborskog Poslovnika. 'Njegovo ponašanje odudaralo je od uobičajenog ponašanja jer nije uobičajeno sjediti u klupi i dobacivati govorniku, ali to je bila blaža povreda i nije zahtijevala jak angažman predsjedatelja', tumači bivši ministar uprave i predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk za tportal i objašnjava kako u ovakvom slučaju predsjedatelj može upozoriti premijera da ne upada u riječ, dati stanku da se svi smire ili, najjednostavnije, reći premijeru da ne ometa govornika.

'Pretpostavljam da je ocijenio da se radi o uobičajenoj 'razmjeni vatre' koja nije izlazila iz okvira uobičajene diskusije, iako jest malo izvan Poslovnika - ali ne toliko da bi to zahtijevalo jači angažman predsjedatelja na uvođenju reda', kazao je Bauk.

Članak 238. saborskog Poslovnika definira da zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije govoriti o temi koja nije predmet rasprave i bez prethodnog odobrenja predsjedatelja, ne smije svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika, kao ni započeti govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ ako se javio za povredu Poslovnika, a ne smije ni omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike te svojim ponašanjem odstupati od općih pravila ponašanja u Saboru ili na drugi način remetiti red na sjednici.

Stegovne mjere za remećenje reda na sjednici su opomena, opomena s oduzimanjem riječi i udaljenje sa sjednice, no kako su one predviđene samo za zastupnike, predsjedatelji moraju pribjeći drugim metodama za obuzdavanje ostalih govornika.

Tijekom govora Tomislava Tomaševića Plenković mu je dobacivao, pa je čelnik platforme Možemo! pitao može li govoriti bez prekidanja mandatara. Neposredno nakon njegova govora u Saboru nekoliko oporbenih zastupnika iz različitih političkih opcija, uključujući Miroslava Škoru iz Domovinskog pokreta, javilo se za povredu Poslovnika, kritiziravši Plenkovića da je ometao zastupnika, no predsjedavajući Željko Reiner odlučio je da nije bilo ometanja te je poručio da će svima onima koji zlorabe povredu Poslovnika davati opomene.