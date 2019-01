Zastupnici se vraćaju u klupe, hoće li na novoj sjednici biti još prebjega?

Nakon mjesec dana odmora saborski se zastupnici u srijedu vraćaju na posao, a prema dosadašnjem planu, trebali bi raditi bez prestanka sljedeća tri mjeseca

Na dnevnom redu sjednice, koja će potrajati do 12. travnja, trenutno je više od 130 točaka. Njih 50-ak predložila je oporba, no te su točke pri kraju dnevnog reda za raspravu. Među važnijim točkama na dnevnom redu su i izmjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti, kojima se, između ostalog, regulira financiranje referendumskih kampanja. Na dnevnom redu je i Zakon o hrvatskom državljanstvu , koji bi trebalo olakšati dobivanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenika, ali i Zakon o knjižnicama.

Odmah nakon aktualnog prijepodneva premijer Andrej Plenković zastupnicima će podnijeti izvještaj o sastancima Europskog vijeća u 2018. godini. Prilika je to zastupnicima da rasprave o vanjskoj politici Vlade, a gotovo je sigurno da će top tema biti BiH te sporazum o Brexitu , o kojem će samo dan ranije glasati i britanski parlament.

Kraj prošle godine i posljednju saborsku sjednicu obilježile su i izmjene stranačkih dresova, a bježanje u druge stranačke tabore nastavilo se i u posljednjih mjesec dana, kada Sabor nije zasjedao. Među posljednjima stranačke je boje promijenio Mladen Madjer napustivši HSS i postavši član Bandićeve stranke. Time je Bandić dogurao do 12 ruku u Saboru, no zbog skupljanja zastupnika njegov klub zastupnika napustio je Reformist Darinko Dumbović.

S obzirom na to da je Bandić najavio da će se njegovom klubu pridružiti još zastupnika, bit će zanimljivo vidjeti tko će se i iz koje stranke priključiti očito popularnom saborskom klubu. Spekuliralo se da bi to mogla biti HSS-ova Ana-Marija Petin, koja je prošli tjedan kritizirala Krešu Beljaka, no ona tvrdi da ostaje u HSS-u.