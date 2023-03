Zašto se Hrvatska slabo koristi svojim potencijalima vjetra i sunca? 'Kasni se iz objektivnih razloga'

Koči li državna administracija projekte vrijedne milijardu i 300 milijuna eura, kako tvrdi Udruženje obnovljivih izvora energije? Iz Ministarstva gospodarstva kategorički odgovaraju - to nije istina. Zašto se Hrvatska slabo koristi svojim potencijalima vjetra i sunca? Kako unaprijediti energetsku mrežu?

'Ne bih se složio da projekte koči administracija. Mi smo samo u dugoj tradiciji djelovanja kroz Udruženje obnovljivih izvora energije koje okuplja investitore i druge dionike. Mi smo si kroz zadnje mjesece dali truda da detektiramo probleme u sektoru. Podsjetio bih da je postojalo prvo poluvrijeme izgradnje od 2007., kada je donesen prvi zakonski okvir, do 2013. kada su zadnji ugovori po tome bili potpisani, pa do kraja 2015. kada je počelo drugo poluvrijeme donošenjem Zakona o obnovljivim izvorima energije. I od tada je činjenica da je implementacija projekata usporena ali iz dobrih razloga - zakonskom regulativom se uvodi red u cijeli postupak', pojasnio je Reščec.

'Hrvatska danas ima instaliranih kapaciteta zajedno s obnovljivim izvorima negdje oko 5000 megavata instaliranih kapaciteta, od toga je novih "obnovljivaca" oko 1200 megavata. Mi smo od 2021. izdali 1015 megavata obnovljivih novih energetskih odobrenja, 2022. - 700 megavata, a ove godine do jučer - 416 megavata. U dvije godine i dva i pol mjeseca smo izdali sve zajedno 2132 megavata, to je 40 posto onoga što Hrvatska danas ima. Dakle ovo nije prazna priča', poručio je.

Dr. sc. Julije Domac, posebni savjetnik predsjednika Republike za energiju i klimu, smatra kako su naši djedovi radili posao puno bolje nego što ga radimo mi.

'Mi smo relativno dobri u europskim okvirima zato što su naši djedovi radili posao puno bolje nego što ga radimo mi. Činjenica je da je dobro da je ovaj dijalog počeo. Ja to gledam malo s čuđenjem, očekivao bih da je taj dijalog konstantan, da ministarstvo koristi znanje ekipe iz Komore, da koristi znanje ekipe iz poduzetništva. Nama energije treba, Hrvatska uvozi puno energije, puno više nego što bi po prirodnom položaju trebala uvoziti. To košta puno novaca - HEP je prošle godine potrošio 800 milijuna eura na uvoz energije. To je otprilike toliko megavata sunčanih elektrana koje su se mogle napraviti. S druge strane imamo Hrvatsku elektroprivredu koja je zbog subvencionirane cijene električne energije u minusu od preko milijardu eura. To je zabrinjavajuće', poručio je Domac.

