Zašto neko voće i povrće imaju status celebritija i meteorski im raste popularnost?

Zašto je baš kelj, a ne mrkvica, dobio božanska svojstva supernamirnice, bez čijeg smoothieja milenijalci ne mogu započeti dan? Zašto se avokado i kelj pojavljuju u kampanjama za zdrav život, na naslovnicama magazina, čak na tetovažama Miley Cyrus? Njihov uzgoj postao super biznis s astronomskim zaradama, a evo zašto je tome tako i zašto neka hrana preko noći postaje slavna

Za Davida Fairchilda čuo je malo koji Amerikanac. Botaničar i pustolovni istraživač biljnih vrsta obišao je prije stotinjak godina globus i unio u gladnu Ameriku stotine novih vrsta sjemenja te sadnica povrća i voća.

‘Čovjek je promijenio način naše prehrane’, piše Daniel Stone u svojoj knjizi ‘Istraživač hrane’ posvećenoj Fairchildu (1869. -1954.). Publicist i bivši urednik National Geographica u njoj zaključuje da se među najveće hitove Davida Fairchilda nedvojbeno ubrajaju avokado, koji je krišom donio iz Čilea, i kelj, na koji je globtroterski botaničar nabasao u – Hrvatskoj.

Hipsterski jelovnik

Ipak, avokado i kelj u Americi tek zadnjih nekoliko godina uživaju status celebritija. A kada američka marketinška mašinerija nešto smjesti na tron, bez obzira je li riječ o fitnesu ili hrani, onda to postaje nezaobilazni must cijelog zapadnog svijeta. Hipsterski jelovnik i obrok milenijalaca ne može se zamisliti bez guachamolea i smoothieja od kelja, kako u New Yorku i Londonu, tako u Beču i Berlinu.