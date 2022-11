Zašto jako puno pronađenih posmrtnih ostataka iz rata nije identificirano?

Vesna Teršelič, voditeljica Documente, Centra za suočavanje s prošlošću, govorila je o pitanju nestalih koje po običaju svake godine dolazi u fokus posebno na današnji dan kad se obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Poseban naglasak stavila je na pitanje položaja djece žrtava koja su zaobiđena i u novom zakonu

'U periodu otkad je prije 7 godina izašlo četvrto izdanje Knjige nestalih, koju objavljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja, do danas je po podacima ministarstva branitelja identificirano 289 osoba . Više puta smo pozivali da se objavi i novo izdanje knjige jer je za javnost teško pratiti tko je identificiran, a tko nije', kazala je za N1 .

Teršelič vjeruje da svakako ima nade da se do kraja rasvijetle zločini iz 1991. godine.

Ukazala je i da je na Zavodu za sudsku medicinu jako puno posmrtnih ostataka koji nisu identificirani.

'Komisije Hrvatske i Srbije su se sastale zadnji put 2020. godine. Nade još ima, ali je potrebno uložiti dodatne napore. Dio tih napora je vezano uz Hrvatsku, ali dio, nažalost, je vezano i uz Srbiju i BiH, gdje ta suradnja nije dovoljna', kazala je, a potom se osvrnula i na razloge zašto jako puno posmrtnih ostataka nije identificirano.

Ubijene cijele obitelji

'Puno je razloga. Jedan, najtužniji, jest da su obrisane cijele obitelji. I 1991. su to najvećim dijelom bili Hrvati, i to Vukovar i okolica, ali veliki broj žrtava je vezan i uz Liku i Sisačko-moslavačku županiju. A 1995. to su većinom Srbi. Tu imamo još puno velikih pitanja', ocijenila je Teršelič.

Uz to, dodala je, ljudi na terenu se stvarno ustežu dati uzorke.

'Plaše se ili nisu voljni. Ima puno problema. Bilo bi vrijedno i povećati timove jer što god pogledate, ono što je potrebno je povećati i timove koji rade u policiji, DORH-u, Ministarstvu branitelja, više regionalne suradnje, kvalitetnije kampanje i nagovaranje ljud'”, navodi Teršelič.

Odgovarajući na pitanje postoje li doista informacije među ljudima koji žive na prostoru Vukovara koje nisu podijeljene s državom te koji su razlozi za to, potvrdila je da sigurno ima takvih situacija te da su glavni razlozi strah od osvete i sudskog procesuiranja.