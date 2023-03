Zašto će 10.000 ljudi dobiti poziv za vojsku? 'Nitko ne ide u rat i neće u skorije vrijeme'

Mnoge građane prilično su uzbunili pozivi Ministarstva obrane vojnim obveznicima, odnosno pričuvnicima Hrvatske vojske koji će dobiti raspored u pričuvnoj postrojbi. 'Nikad više vojnici. Nikad više u rat za državu i bogate', piše na antiratnim plakatima i naljepnicama koji su se pojavili u centru Zagreba

Podsjetio je da je 2007. privremeno suspendirana obveza vojnog roka, ali i po Ustavu svi građani RH koji su za to sposobni imaju obvezu služenja i sudjelovanja u obrani zemlje.

'Pričuvne postrojbe osnažuju sposobnosti Hrvatske vojske kada je mir, pružanjem pomoći civilnim institucijama, ako ne daj Bože dođe do rata, pomaže profesionalnom dijelu Hrvatske vojske u obrani zemlje. U pričuvu mogu biti raspoređeni samo takozvani razvrstani pričuvnici, a to znači da su prošli vojno osposobljavanje ili kroz obavezno služenje vojnog roka ili kroz dragovoljno vojno osposobljavanje što je više od 10.000 mladića i djevojaka, ili su bili profesionalni pripadnici djelatne vojne osobe u Hrvatskoj vojsci, a to trenutno nisu, imaju obvezu služenja i na taj su način stekli vojno stručnu specijalnost temeljem koje se raspoređuju u pričuvne postrojbe', rekao je.

To nije ništa neuobičajeno, niti znači da ljudi idu u vojsku.

'Hrvatska vojska ima šest pričuvnih pješačkih pukovnija, dvije topničko raketne pukovnije, ima pukovniju protuzračne obrane, logističku pukovniju i dvije bojne - jedna inženjerska, jedna bojna veze. One se popunjavaju tim razvrstanim pričuvnicima koji su za to osposobljeni i imaju za to specijalnost', tvrdi, tumačeći da se ljude i inače zvalo, posljednji put u studenom prošle godine kada su odrađena uvježbavanja na vojnim poligonima Gašinci, Slunj i Crvena zemlja kod Knina.

Upitan ima li to veze s ratom u Ukrajini i strahovima da u regiji stvari ne eskaliraju, odgovorio je da je to redovna aktivnost koju MORH provodi svake godine. 'Nitko ne ide u rat i neće u skorije vrijeme', rekao je.