Kako je bilo raditi u pobjedničkoj predsjedničkoj kampanji

Šimunić je za Zadarski.hr pojasnio i kako je bilo raditi u kampanji Zorana Milanovića.



'Bili su ovo najuzbudljiviji izbori do sada, nikada se više nije radilo na društvenim mrežama. U lipnju prošle godine krenuli smo s kampanjom. Društvene mreže u politici su velika prednost, ali postoje i neki nedostatci. Izvrsne su za to kada vam nedostaje medijskog prostora, pa uz pomoć njih imate vlastiti prostor koji sami kreirate i neke ideje plasirate mimo standardnih medija', kazao je Šimunić, dodajući kako je bitno s marketingom krenuti na vrijeme, ali i kako društvene mreže nisu jedine zaslužne za uspješnost Milanovićeve kampanje.



'I dalje je iznimno bitno izlaziti među ljude; nikako se ne smije misliti da ćete pobijediti samo uz pomoć društvenih mreža, već ih treba tretirati kao nadogradnju cjelokupnog marketinga kampanje. Njihova prednost je i to što brže šaljete poruku što je treba poslati ljudima koji je trebaju primiti. Društvene mreže zanimljive su i zbog toga što su svi svojim mobitelima povezani na njih, pa vam tako političari nisu više samo na televiziji i radiju, već su s vama u svakom trenutku, kada god vi to odlučite', ističe Šimunić.