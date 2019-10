Zamjenik ravnatelja policije: Ako se dokaže da sam bilo što zataškavao, istog trenutka podnosim ostavku

Zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić u četvrtak je opovrgnuo da je zataškao prometni prekršaj, ali je priznao da je vozio 166 kilometara na sat cestom gdje je dopuštena brzina 50 kilometara na sat, te istaknuo da će, dokaže li mu se zataškavanje, odmah podnijeti ostavku

Ćelić priznao prekršaj, ne i zataškavanje

Na pitanje novinara zašto je vozio tako brzo i je li razmišljao o posljedicama, Ćelić je odgovorio kako definitivno i nedvojbeno priznaje počinjenje prekršaja.

"S obzirom da je postupak u tijeku, ja ne bih sad o razlozima, neka ide sve svojim tijekom. Postupak je u tijeku i ja ga ne bih mogao ni ne bih smio komentirati javno. Definitivno, prihvaćam i priznajem počinjenje prekršaja. Ono što ne mogu prihvatiti su zlonamjerne optužbe da sam u bilo kojem dijelu zataškao, stornirao ili nekome izričito nešto naredio ili naložio da se stornira, to je apsolutno netočno", istaknuo je.

Ukoliko mu se ipak to na bilo koji način dokaže, izrazio je spremnost preuzeti kompletnu odgovornost, ali da to u ovom trenutku odlučno opovrgava.

Upitan zašto se toliko dugo čekalo s tim slučajem te da li mu to netko sada podmeće, Ćelić je kazao kako sada ne bi želio ništa staviti u svoju obranu.

Ubrzati procesuiranje prometnih prekršaja

Zauzeo se za ubrzanje procesuiranja prometnih prekršaja, posebno u nekim policijskim upravama gdje postupak ide presporo.

"U mom slučaju to je sedam mjeseci, a u nekim slučajevima to je i preko dvije godine. To definitivno nije dobro i moramo raditi na projektu modernizacije rada Prometne policije, da kad netko počini prekršaj to bude u najkraćem mogućem roku, a ne da traje sedam mjeseci, godinu ili dvije i pol godine što je, nažalost, slučaj i ovom trenutku u drugim policijskim upravama", kazao je Ćelić.

Novinari su ga pitali i cure li ovakve i druge informacije iz policije, na što je odgovorio kako bi to dao istražiti, a vjeruje da će policija pokrenuti detaljnu istragu te utvrditi jesu li informacije iscurile i u kojoj mjeri, te od koga.

S RTL-a kažu kako je ovaj slučaj prijavljen nakon što su emitirali spomenuti prilog, što je potvrđeno i u službenom policijskom priopćenju iz PU zadarske.

"Izvješćujemo Vas da su policijski službenici Postaje prometne policije Zadar prilikom kontrole prometa službenim vozilom dana 12.03.2019. godine u 12.41 sati na ŽC 6011 u mjestu Žerava snimili 46-godišnjeg vozača kako upravlja osobnim vozilom karlovačkih registarskih oznaka brziom od 165,6 km/h na mjestu na kojem je brzina ograničena na 50 km/h", kažu u zadarskoj policiji.

Zbog tog prekršaja, ističu, vozaču je izdan prekršajni nalog na novčani iznos od 5.000 kuna te predložena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije na tri mjeseca.