Zakon o obveznom cijepljenju u Austriji prošao proceduru

Austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen potpisao je Zakon o obvezi cijepljenja koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u austrijskom službenom listu, priopćeno je u petak, što je bila posljednja pravna stepenica uoči stupanja na snagu obveze cijepljenja koju za svoje građane od početka veljače uvodi Austrija

„Savezni predsjednik Alexandar Van der Bellen je, kako to predviđeno Ustavom, potpisao Savezni zakon za cijepljenje protiv Covid-19“, priopćio je predsjednički ured.

Zakon o cijepljenju protiv koronavirusa predviđa tu obvezu za sve osobe koje žive u Austriji, a napunile su 18 godina. Izuzetak su osobe za koje iz zdravstvenih razloga ne postoji mogućnost cijepljenja. U pojedinim slučajevima su od obveze cijepljenja izuzeti i oni koji su preboljeli koronavirus.

Zakon predviđa i kazne za one koji se ne budu pridržavali poziva vlasti za cijepljenje.

Kazne za hitni postupak iznose do 600, a u redovnom postupku i do 3.600 eura. U prvoj fazi do 16. ožujka međutim još neće biti izricane kazne. Ministarstvo zdravstva mora još jasno definirati postupak pri izricanju kazni.

U drugoj fazi od 16. ožujka vlasti će se ciljano pismeno obraćati onima koji se do tada još nisu odazvali cijepljenju.

Nakon ove faze svi oni koji ne budu bili cijepljeni biti će suočeni s kaznenim postupkom. Austrijska vlada još nije odlučila kada će na snagu stupiti ta tzv. treća faza.

Austrija je prva zemlja Europske unije koja uvodi obvezu cijepljenja protiv koronavirusa.

Trenutno je u Austriji 75 posto građana u potpunosti cijepljeno protiv koronavirusa.