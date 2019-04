Zahtjev upravitelju studentskog doma na Savi zbog nastupa Darija Kordića: Učinite ovo na obljetnicu zločina u Ahmićima!

Inicijativa mladih za ljudska prava u srijedu je uputila otvoreno pismo upravitelju Studentskog doma 'Stjepan Radić' Boženku Ćosiću povodom održanog predavanja Darija Kordića, u kojem su ga prozvali jer je dopustio obraćanje osuđenog ratnog zločinca koji se nikada nije ispričao za monstruoznosti za koje je odgovoran te su mu poručili da se davanjem javnog prostora takvim ljudima gradi društvo koje veliča rat i nasilje i ne poštuje žrtve

"U nadi da prepoznajete važnost i odgovornost da navedena projekcija bude prikazana, molimo da se održi 16. travnja na 26. obljetnicu zločina u Ahmićima", stoji u pismu Inicijative mladih za ljudska prava.

Mediji navode da je Kordić u utorak navečer na skupu koji je pokrenuo studentski kapelan don Damir Stojić, pričao o vjeri i susretu s Bogom, no pred kraj njegova govora skup u dvorani prekinula je nekolicina mlađih ljudi uz povike da je ratni zločinac. Razvili su i transparent sa sličnim sadržajem, no on im je oduzet te su vrlo brzo pobjegli.

Međunarodni sud u Haagu osudio je 2001. Kordića na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u središnjoj Bosni, a oslobođen je 2014. godine, nakon što je dvije trećine kazne odslužio u Austriji.