Zagrebom vozi električni autobus: Evo kad se i na kojim linijama u njemu možete voziti

Dug je 13 metara s kapacitetom od 37 sjedećih i 29 stajaćih mjesta. Opremljen je klimom, videonadzorom, USB priključkom u putničkom prostoru te kamerom za vožnju unatrag.

'Kod nas je dva dana. Baterija je na 75 posto, a odradio je dvije smjene, odnosno jednu i pol, još malo pa dvije, dva dana je kod nas, a mi ga nismo uspjeli isprazniti ispod 50 posto', kazao je za HRT vozač autobusa Marko Islami.

'Za punjenje mu treba tri do pet sati, a njegov doseg - ovog primjerka - je do 350 kilometara, no to ovisi i o konfiguraciji baterija. U slučaju potrebe može se naručiti i drugačija konfiguracija, pa može imati znatno veći doseg', naglasio je Zeba.

Vrijednost mu je 475.000 eura, a na ovaj način ZET se priprema za uvođenje novih tehnologija u sustav javnog gradskog prijevoza u Zagrebu.

Putnici se ovim električnim autobusom mogu voziti na sljedećim linijama: