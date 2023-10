'Šokantna je nebriga koju je zakonodavac pokazao prema temeljima ustrojstva države'

Prva je na problem upozorila u četvrtak zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić kazavši da 'niti jedan zakon ne može stupiti na snagu retroaktivno, a mi imamo Zakon o izbornim jedinicama koji je u Narodnim novinama objavljen 4. listopada, dok u njemu piše da stupa na snagu 1. listopada, dakle retroaktivno, što je protupravno postupanje'.

To se dogodilo jer je vladajući HDZ očekivao da će predsjednik potpisati taj zakon do 1. listopada, roka koji je Ustavni sud dao za to da se on prepravi kako bi udovoljio kriterijima da glas u svakoj izbornoj jedinici ima istu težinu. Kako predsjednik za potpis zakona ima osam dana 'lufta', stvorio se prostor da ga potpiše izvan roka koji je nametnuo Ustavni sud i tako smo se našli u situaciji u kojoj zakon ne vrijedi.

Matija Miloš kaže da bi, prema Ustavu, zakoni morali stupiti na snagu osmog dana od dana objave kako bi se oni kojima su upućeni mogli upoznati s njima i prilagoditi se njihovim zahtjevima. Budući da je novi Zakon o izbornim jedinicama objavljen 4. listopada, inače bi trebalo čekati da prođe taj rok prije nego što stupi na snagu. Međutim Ustav dopušta iznimku, ovlašćujući Sabor da predvidi ranije stupanje na snagu, ali nikako prije dana objave i samo uz 'osobito opravdane razloge', navodi stručnjak za ustavno pravo.