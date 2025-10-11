Zagrebački policajci na parkingu trgovačkog centra uočili sumnjivi automobil, u sve uključen i Interpol

Kako navodi policija, u utorak 7. listopada oko 23 sata, na parkiralištu trgovačkog centra na području Novog Zagreba, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke uočili su osobni automobil talijanskih nacionalnih registarskih oznaka te dvojicu tada nepoznatih muškaraca koji su se nalazili u blizini vozila.

Provjerom njihovog identiteta te kontrolom vozila policijski su službenici utvrdili da je riječ o 63-godišnjem državljaninu Republike Srbije i 58-godišnjem državljaninu Republike Hrvatske te da je za osobnim automobilom raspisana međunarodna objava Interpola.

Osumnjičenici su privedeni u službene prostorije policije te je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje, a kojim je potvrđena sumnja da je 63-godišnji muškarac počinio kazneno djelo prikrivanja dok za 58-godišnjaka nije utvrđena sumnja da je počinio kazneno djelo.