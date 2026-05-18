Zagrebački maturanti i ove godine na Bundeku, Grad objavio tko je zadužen za glazbeni program

M.Či./Hina

18.05.2026 u 13:14

Maturanti
Maturanti Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Grad Zagreb organizira tradicionalni Dan zagrebačkih maturanata, koji će se održati u petak, 22. svibnja u parku Bundek, a središnji glazbeni program proslave predvodit će pjevačica Miach, priopćili su u ponedjeljak iz Ureda gradonačelnika

“Pozivamo sve maturante Grada Zagreba da se, kao i prethodnih godina, okupe na središnjem mjestu proslave u parku Bundek gdje smo za njih organizirali prigodni glazbeni program. Želimo da im taj dan ostane u sjećanju po prijateljstvu, veselju i početku jednog novog životnog poglavlja”, poručio je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Proslava počinje u 13 sati i traje do 20 sati. Kroz program će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, a uz Miach nastupaju još TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.

Za maturante koji će se okupiti na Trgu bana Josipa Jelačića, organizirana je povorka do Bundeka. Polazište je u 12 sati s glavnog gradskog trga, a povorku će pratiti hitna pomoć, prometna policija, vatrogasci i zaštitari.

Ruta povorke prolazi Praškom, Trgom N.Š. Zrinskog, Strossmayerovim trgom, Tomislavovim trgom, Mihanovićevom, Miramarskom, Ulicom grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice (most Slobode), Damira Tomljanovića-Gavrana do Bundeka. 

Tijekom održavanja programa na Bundeku dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci i zaštitarska služba kako bi se osiguralo sigurno i primjereno obilježavanje. Nakon završetka programa, za lakši i brži povratak mladih kućama, organizirane su pojačane linije javnog gradskog prijevoza.

