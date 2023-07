Zagrebački aktualac 'zapalili' dječji vrtići; Tomašević: Nemojte me povlačiti za jezik

Tomašević: Da smo čekali natječaj za NPOO ni jedan vrtić ne bi otvorili

Gradonačelnik Tomašević odgovorio je da će se svih pet vrtića, koji su izgrađeni ili su u izgradnji, na koncu trebati financirati u potpunosti iz proračuna, jer gradska vlast nije imala vremena čekati raspisivanje natječaja i sklapanje ugovora.

“Koliko je trebalo vremena da se raspiše natječaj za sredstva iz NPOO za izgradnju vrtića? Toliko da smo čekali taj natječaj, na jesen ne bismo mogli otvoriti niti jedan vrtić”, istaknuo je Tomašević. Poručio je da je iza toga od otvaranja natječaja do potpisa ugovora opet prošla godina dana.

Dodao je i da je u nekim drugim gradovima, poput Dubrovnika gdje je također na vlasti HDZ, iznos sufinanciranja tek na 25 posto. Uputio je i neizravnu kritiku na standarde natječaja te naveo da su im se suprotstavili i u Dubrovniku.

“Nemojte me povlačiti za jezik da kažem kako su ti standardi definirani. Zašto su se oni bunili da će većinu tih vrtića isto platiti iz vlastitog proračuna?”, upitao je Tomašević.

Dolenec: 80 posto djece roditelja odgojitelja upisano u vrtiće

Prije početka sjednice, Hrvatska udruga roditelja odgojitelja (HURO) održala je prosvjed uz zahtjeve da se roditeljima djece koja se nisu uspjela upisati u Gradske vrtiće isplaćuje naknada od 200 eura mjesečno.

Takav je prijedlog na dnevni red sjednice uputio Most, istaknuvši da više od 2700 djece koja zadovoljavaju uvjete nije upisano u dječje vrtiće.

“To je najveći broj neupisane djece u proteklih 10 godina”, istaknuo je Mostov zastupnik Lovro Matković na sjednici, a podršku tom prijedlogu i zahtjevima roditeljima odgojiteljima uputili su i iz Domovinskog pokreta.

Iz Gradske uprave su najavili da neće podržati prijedlog jer ga vide kao novu inačicu mjere za roditelje odgojitelje, a napomenuli i kako su ove godine zaprimili više od 1500 zahtjeva za upis u vrtiće od roditelja odgojitelja, a da je u konačnici upisano 80 posto te djece.

U Zagrebu 22.000 stranih radnika

Odgovarajući na pitanje zastupnika Nikole Vukobratovića (SDSS) o dostupnosti integracijskih politika stranim radnicima u Zagrebu, zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec poručila je da je u srpnju ove godine, u Zagrebu bilo 22.000 stranih radnika.

“U akcijskom planu za 2023. proširujemo paletu usluga upravo u smjeru informiranja o pravima za strane radnike i besplatna pravna pomoć”, istaknula je Dolenec.

Dodala je da u gradskim poduzećima i ustanovama još nema zaposlenih stranih radnika, ali ima potrebe i deficitarnih situacija.

Gradski pročelnik za mjestu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna osvrnuo se na količinu građevinskih radova u Zagrebu te najavio da će od ove subote na mjesec dana biti zatvorena prometnica Ljudevita Posavskog zbog radova na uređenju kolnika. Prometnica će biti zatvorena do 26. srpnja, i to na potezu od Kelekove do Industrijske ulice.

Zbog radova na uređenju kolnika u subotu se za sav promet zatvara Ulica Ljudevita Posavskog u Sesvetama i to na dijelu od Kelekove do Industrijske.