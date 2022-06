Zagrebačke srednje škole uspjele usuglasiti vrijeme polaganja prijemnih ispita, prvi je na redu MIOC

Ravnatelji zagrebačkih srednjih škola uspjeli su usuglasiti vrijeme polaganja prijemnih ispita kako ne bi došlo do preklapanja termina, s obzirom na to da se ove godine veći broj škola odlučio za provjeru znanja. Posljedica je to odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o većoj bodovnoj težini prijemnih ispita, pa učenici maksimalno na njima mogu dobiti deset, umjesto dosadašnjih pet bodova, piše Jutarnji list

Učenici koji žele upisati neku od sedam gimnazija s obveznim prijemnim testom za upis u prirodoslovno-matematičke programe testiranja će provesti u četiri radna dana, od 29. lipnja do 4. srpnja.