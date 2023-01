Zagrebačka oporba pozdravila povećanje plaća radnicima, protiv povećanja cijena za građane

Oporbene stranke i klubovi u zagrebačkoj Gradskoj skupštini pozdravili su u utorak to što je postignut dogovor sa sindikatima Zagrebačkog holdinga i ZET-a pa neće biti štrajka, a radnicima će porasti plaće, ali smatraju da povećanje plaća ne smije uzrokovati povećanje cijena usluga.

"Prema tome, Vlada RH ne subvencionira Grad Zagreb da bi Zagrebački holding bolje poslovao, nego da bi život građana bio što kvalitetniji i što jeftiniji", istaknuo je Herman i dodao da je Grad Zagreb ima rekordno veliki proračun od 2,2 milijarde eura te rekordno veliki prirez od 18 posto pa se unutarnjom preraspodjelom sredstava može namaknuti novac za plaće radnika.

"Cijenu svoje nesposobnosti upravljanja trgovačkim društvima u Zagrebu i Gradom Zagrebom kroz povećanje cijena transferira se na leđa građana", komentirao je u izjavi za Hinu predsjednik stranke Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti Slavko Kojić.

Kojić kaže da su dosad uštede provodili "bezdušnim protuzakonitim otpuštanjem radnika", a ako će tako i dalje tražiti uštede, s time se ne slaže, a ako će uštede tražiti u smanjenju troškova repromaterijala ili smanjenju kapitalnih ulaganja - ni s tim se ne slaže.

Kojić (BM 365): S obzirom na inflaciju, povećanje plaća je premalo

Kojić je pozdravio što će radnici dobiti povećanje plaća, ali kaže da je to još uvijek premalo u odnosu na inflatorna kretanja. Kaže i kako je "znao da neće biti štrajka" jer bi, smatra Kojić, građani u njima prepoznali one koji su izazvali probleme funkcioniranja komunalnih usluga, a to si sindikati nisu smjeli dopustiti. Također, ne postoji niti iskustvo generalnog štrajka u Zagrebu, to bi bio prvi put, pa sindikatima nije lako povući taj "okidač".

"Dobro je da je postignut dogovor i da je u zadnji čas izbjegnut komunalni kaos u gradu. Nakon prošlotjedne kapitulacije gradonačelnika u Čistoći, ovakav ishod je potpuno očekivan", komentirao je u izjavi za Hinu nestranački gradski zastupnik iz Kluba gradskih zastupnika Mosta Trpimir Goluža.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika Domovinskog pokreta i Zelene liste Slaven Dobrović smatra da se puno više moglo postići da se cijeli sustav poveo u smjeru harmonizacije poslovnih procesa, tokova otpada. Kaže da gradonačelnik i dalje ne vidi da je u odvojeno prikupljenoj plastici moguće najmanje 40 milijuna kuna godišnjih ušteda, što je, kaže, veliki potencijal za popravak materijalnih uvjeta radnika i smanjenja troškova sustava.