Zagreb će uvijek biti ponosan na antifašističku borbu, nećemo se toga sramiti

Na proslavi Dana antifašističke borbe u Zagrebu, Tomašević je podsjetio kako je prije 82 godine, u šumi Brezovica pored Siska, grupa hrabrih ljudi osnovala prvi partizanski odred i tako službeno započela organiziranu antifašističku borbu u kojoj je sudjelovalo pola milijuna ljudi iz Hrvatske.

"Antifašistička borba koja je bila jedan od najvećih otpora u Europi i to je nešto na što će Zagreb i ova vlast uvijek biti ponosni i uvijek ćemo to obilježavati. Nećemo se toga sramiti za razliku od nekih drugih vlasti i nećemo dozvoliti nikakvim marginalnim političkim opcijama da to osporavaju na bilo koji način", rekao je gradonačelnik na Trgu žrtava fašizma.