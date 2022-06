Zagorom harači 200 vukova, napadaju uz kuće i usred dana

Nastavljaju se napadi vukova na stoku u zaleđu Šibensko-kninske županije. Napadaju kad stignu pa i usred bijela dana. Stočari tvrde, u čoporu se ne boje ni ljudi. Strah se uvukao u sela u okolici Kistanja, a stočari traže hitnu intervenciju resornog Ministarstva

Goranu Šorgiću od ožujka i HRT-ovog posljednjeg snimanja vuk je pojeo 8 ovaca i koza. On, kaže - mora ići u polje, u krš sa svojim stadom, ali ide sa svojim bratom i više njih. Jučer je sreo stočara kojemu je vuk odnio 6 jaradi, tvrdi. Da je šteta znatna, potvrđuju i službeni podaci resornog ministarstva. U 3 mjeseca samo u Šibensko-kninskoj županiji 342 prijavljena slučaja. Vuk samo u ovoj županiji mjesečno usmrti 114 grla stoke, no taj broj nije konačan.



Županijom hara nešto manje od 200 vukova



'Od njih osam dobit ću odštetu za njih 2 ili 3, jer ove ostale nisam pronašao. Kao što sam rekao, nije da samo ja imam štetu, moj susjed ima 10 ovaca. Njemu je kad su radili reportažu nekoliko dana kasnije zaklalo 6 u dvorištu. Hoću da kažem šteta se dešava, i jako je velika', kaže Šorgić.



Službeno gotovo četiri po danu, samo u Šibensko-kninskoj županiji. I nije veća samo šteta. U tri mjeseca od našeg posljednjeg priloga službeno je porastao i broj vukova. Nije više 81 jednika. Sad ih je Ministarstvo pobrojilo malo manje od 200. Pozivaju se na nacionalno Izvješće o stanju očuvanosti vrsta za razdoblje od 2013-te do 2018-te. Staro dakle 4 godine, valjda uz pretpostavku da se u međuvremenu nisu množili



'Teško je kazati u jedinku. Taj broj sigurno premašuje na području Hrvatske i dijela Bosne koji gravitira gdje vuk obitava preko 400 jedinki. Ja vam moram samo napomenuti da primjerice u Sloveniji imaju znatno manji broj jedinki. Promptno se donosi odluka o izlučenju određenih broja jedinki i nema uvijek ovako napete situacije kakve ima kod nas', tvrdi Nediljko Dujić, predsjednik Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije.



Ministarstvo gospodarstva smatra da odstrel nije rješenje. A kad je tako, onda je Ministarstvo poljoprivrede zatrpano pozivima za pomoć.



'Mi ćemo slijedeći natječaj iz operacije 441 programa ruralnog razvoja, a ta operacija pokriva i opremu i sredstva za zaštitu ppdručja - osigurati veća sredstva za gorsko planinska područja i za područja koja su posebno izložena štetama od vukova', najavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

No to, obećaje ministrica, neće biti jedina reakcija. Pokušat će se preko posebne mjere ruralnog razvoja da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća određene naknade. Ministarstvo gospodarstva pak da kaže razvijaju nacionalni sustav praćenja stanja vuka, pa će izraditi Nacionalni program praćenja. No za sve to valja prikupiti cijeli niz podataka, te će im trebati još godinu dana.



Rezervat za vukove



Saša Štrbac smatra da je rješenje za vuka - rezervat. Nije to klasični rezervat, to je velika površina u Hrvatskoj gdje vuk prirodno obitava i gdje bi bio zaštićen, dodaje Nediljko Dujić. Radi se o planinskom prostoru Velebita, Dinare i spoja s bosanskim planinama.