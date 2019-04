Zabranjeni radovi na najvećem splitskom hotelu, ugrožena turistička sezona

Tek mjesec dana uoči otvaranja i neposredno prije početka turističke sezone, za koju su po tvrdnjama vlasnika već rezervirani gotovo svi kapaciteti, zabranjeni su radovi na budućem najvećem hotelu u Splitu. Kako tportal doznaje, inspektori su prošlog tjedna u nadzoru utvrdili nepravilnosti i zatvorili gradilište te naložili investitoru da uskladi građevinsku dozvolu sa stanjem na terenu i prostornim planovima

Vijest o zatvaranju gradilišta potvrđena je iz dva neovisna izvora, no službenu potvrdu je nemoguće dobiti zbog reorganizacije inspekcijskih službi: naime, od 1. travnja građevinski inspektori prešli su iz Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva u novoosnovani Državni inspektorat. U ovom ministarstvu stoga ne mogu, ne smiju i ne žele davati nikakve informacije, dok u Inspektoratu ne postoji osoba zadužena za odnose s javnošću, a na jedini telefonski broj i jedinu e-mail adresu nitko ne odgovara.

Radi se o hotelu Amfora u vlasništvu Zvonka Kotarca , neslužbeno tituliranog 'kraljem splitske građevine', koji je uložio oko 26 milijuna eura u luksuzno zdanje sa šest stotina kreveta, u prvom redu do mora i najveće plaže na istočnom dijelu Jadrana. Njegova gradnja započela je prije godinu i pol i trebala je biti dovršena tijekom svibnja, a trebalo je biti zaposleno 80 stalnih radnika i 40 sezonaca .

Po svemu sudeći, hotel Amfora nije izašao iz predviđenih gabarita, nego je ustanovljeno odstupanje u jednoj od njegovih podzemnih etaža . Zbog različite tvrdoće tla navodno je betonirano nešto više od predviđenog, pa se stvorilo tristotinjak četvornih metara 'viška' na drugoj razini ispod zemlje. Inspektori su naložili usklađivanje i izmjene građevinske dozvole u roku od mjesec dana i taj postupak je pokrenut, no pretpostavlja se da će potrajati barem dva mjeseca.

Njegovo zdanje na Žnjanu sastoji se od dva dijela: glavni objekt nazvan Amfora Resort ima 207 smještajnih jedinica veličine 30 do 70 kvadrata, dok se u manjem nalazi 30 apartmana visoke klase i veličine od 40 do 100 kvadrata. Tu su i kongresna dvorana s 500 mjesta, wellness na dvije tisuće kvadrata, četiri vrste sauna s otvorenom vizurom i tri bazena, od kojih će jedan imati pogled na more, a jedan mogućnost zatvaranja staklenom stjenkom, te dva restorana i tri bara uz veliki sky bar za 500 gostiju na krovu objekta.

Hotel je nazvan Amfora po Kotarčevoj vrijednoj zbirci trideset amfora starih između 1800 i 2500 godina te zaštićenih kao nacionalno kulturno dobro, koje će biti izložene u lobiju. Sa svojih šest stotina postelja trebao bi biti najveći u Splitu barem do otvaranja hotela Marjan, koji je nakon propasti poslovnog carstva Željka Keruma službeno procijenjen na 58 milijuna eura i uskoro će se naći na javnoj dražbi.

Sam Zvonko Kotarac početkom godine izjavio je da 'nimalo ne sumnja' u otvaranje hotela u svibnju, da je 'blizu zatvaranja bukinga za špicu sezone' i nadomak je ostvarenja plana o 65-postotnoj popunjenosti kapaciteta cijele godine.