Zabranjeni radovi na Lapadskoj obali u Dubrovniku vrijedni pedesetak milijuna kuna

Upravni sud u Splitu donio je mjeru privremene zabrane radova na Lapadskoj obali u Dubrovniku do pravomoćne presude po tužbi tvrtke Laguna Trade Frane Pašalića, protiv koje je dubrovački gradonačelnik Mato Franković u petak najavio tužbu zbog naknade štete

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije, ali Franković vjeruje da financiranje neće biti ugroženo.

„Ja sam legalist i provest ću odluku o zatvaranju radova. Ali sam duboko uvjeren u ispravnost naših postupaka. Vjerujem da ćemo uspjeti završiti projekt na vrijeme. Kontaktirali smo agenciju za ugovaranje sredstava EU. Rok za korištenje sredstava je do kraja 2023. godine i oni vjeruju da će se sve dotad riješiti“, istaknuo je dubrovački gradonačelnik. Franković je upozorio kako na adresu Grada Dubrovnika još nije stiglo službeno rješenje suda, već je on od anonimnog izvora dobio radnu verziju odluke. Smatra to prvorazrednim skandalom zbog kojeg je prosvjedovao kod predsjednika suda i ujedno suca u predmetu Silviju Čoviću. „Kako je moguće da tvrtka Laguna Trade posjeduje radnu verziju i da se može zloupotrijebiti, posebno što nemamo službeno saznanje da se ovaj upravni spor uopće vodi, i to žurno, a bez rasprave i očitovanja nadležnog ministarstva ili Grada Dubrovnika?“, pitao je, između ostalog, u dopisu Franković predsjednika suda.

Dubrovački gradonačelnik na koncu je citirao odredbe Statuta Dubrovačke Republike u kojima se sucima brani da jedu i piju sa svojim strankama.

„Google sve pamti pa provjerite s kim je sudac bio na ručku“, rekao je Franković i građanima poručio kako ga nikakva sila neće spriječiti u provedbi projekta Lapadske obale, za što očekuje i potporu svih drugih kandidata u kampanji.