Za vikend nas čeka promijenjivo vrijeme, a izdani su alarmi zbog olujnog vjetra i pljuskova. Na Platku pao snijeg

Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i razmjerno svježe, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za subotu

Kiša će biti češća, lokalno i obilnija na Jadranu i u područjima uz Jadran. Popodne kiša uglavnom u Dalmaciji, gdje je moguć i poneki izraženiji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prognoza je DHMZ-a za subotu.

Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu te u Slavoniji i Baranji te unutrašnjosti Dalmacije između 17 i 21 stupnjeva Celzija.

U nedjelju će na Jadranu i predjelima uz njega biti promjenljivo, povremeno uz kišu, osobito poslijepodne i navečer kada će lokalno biti izraženijih pljuskova i obilne oborine. U sjevernim predjelima sunčanije i veći dio dana uglavnom suho, no rano ujutro će mjestimične kiše biti u istočnoj Hrvatskoj, a prema noći najprije u središnjoj.

Slab i umjeren istočni jugoistočni, prema kraju dana će okrenuti sjeveroistočni i jačati. Na Jadranu umjereno i jako jugo, popodne i olujno, a na sjevernom dijelu u okretanju na buru.

Najniža jutarnja temperatura bit će od 4 do 10, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna od 16 do 20 stupnjeva Celzija, u gorju malo niža.

Detaljnu vremensku prognozu za sljedećih sedam dana pogledajte u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a.