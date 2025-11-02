Za napad u engleskom vlaku osumnjičen samo jedan muškarac, drugi pušten

Istražitelji "mogu potvrditi da se 32-godišnji muškarac, koji je bio uhićen, sada smatra jedinim osumnjičenikom" za napad, dok je drugi uhićeni, 35-godišnji muškarac, pušten na slobodu, priopćila je britanska prometna policija.

Osumnjičeni je 32-godišnji Britanac iz Peterborougha, koji se upravo u tom mjestu ukrcao na vlak. Policajci su na mjestu događaja pronašli nož, objavila je policija

Policija je također objavila da je pet žrtava od ukupno 10 žrtava napada nožem u Huntingdonu sada otpušteno iz bolnice, a jedna je žrtva i dalje u stanju opasnom po život. Riječ je o pripadniku osoblja željeznice koji je pokušao spriječiti napad.

'Postupci tog zaposlenika bili su ništa manje nego herojski i nesumnjivo su spasili živote mnogih ljudi', kaže policija.