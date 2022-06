Za mjesec dana svi novi automobili s europskog tržišta moraju imati ugrađenu crnu kutiju, evo što ona donosi

Za mjesec dana, točnije od 6. srpnja svi novi automobili s europskog tržišta moraju imati ugrađenu crnu kutiju. Proizvođači u vozila moraju ugraditi uređaje koji pomažu u prikupljanju ključnih podataka iz prometnih nesreća

'Ovo vidim kao neku zamjenu za svjedoke. Mi smo mogli izračunat ovu brzinu s kojom smo udarili, 30 i nešto na sat. Računskim putem, u simulacijskim programima. Bez problema to možemo. Ali ono što ne možemo nikad dobit u prometnim nesrećama je radnja vozača prije sudara', rekao je Tomislav Kučinić, vozač u crash testu i asistent na Zavodu za prometno-tehnička vještačenja.

Sve što posljednjih pet sekundi prije sudara vozač napravi, zapisano je u maloj, zapravo srebrnoj kutiji s čipovima. Nešto poput hard diska automobila koji bilježi čak 41 podataka.

'Nalazi se u centralnom dijelu vozila ispod mjenjača ili ručne kočnice i tako je sačuvana od oštećenja u sudaru. Do sada nismo nikada čuli da je ona bila', rekao je za RTL Željko Šarić, Zavod za prometno-tehnička vještačenja Fakulteta prometnih znanosti.

Kutija se vadi samo ako je auto smrskan. Kod lakših nesreća jednostavno se preko laptopa na automobil spoji poseban uređaj. U tu svrhu na fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu simulirana su dva sudara. Kučinić je uzorkovao preko sto takvih kaskaderskih nesreća.

'Dosta je komplicirano s obzirom na to da se morate zabiti u nekakvo vozilo, sudariti se bez reakcija, bez mogućnosti izbjegavanja. Svjesno idete se zabit u neki nepomičan objekt. Nije jednostavno', ispričao je Kučinić.

'S obzirom na to da je prosjek voznog parka kod nas 15-ak godina, vozila su stara tako da još uvijek je to u implementaciji. Ali kod novih vozila značajno će utjecati. To predstavlja budućnost', poručio je Miloš Jovanović, procjenitelj štete iz Srbije.

Iako je prosječan automobil u Hrvatskoj star 13 godina, mnogi proizvođači ih ugrađuju već dugi niz godina. Brojni vozači ih tako već imaju a da ni ne znaju.