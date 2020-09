Za isporuku cjepiva protiv COVID-a 19 trebat će 8000 Jumbo Jetova

Isporuka cjepiva protiv koronavirusa diljem svijeta bit će "najveći prijevozni izazov ikad", navela je udruga zračnih prijevoznika, a prenosi u četvrtak BBC. Oko 8000 Boeinga 747 bit će potrebno za distribuciju cjepiva, objavila je Međunarodna udruga za zračni prijevoz (IATA). Iako nema još odobrenog cjepiva, IATA već radi na planu distribucije sa zračnim lukama, globalnim zdravstvenim organizacijama i farmaceutskim tvrtkama.

Program isporuke predviđa jednu dozu cjepiva po osobi. "Sigurna isporuka cjepiva protiv covida-19 bit će misija stoljeća za globalnu zračnu industriju teretnog prijevoza. No neće se ostvariti bez pažljivog planiranja unaprijed. Vrijeme za to je sada", rekao je izvršni direktor IATA-e Alexandre de Juniac.

Zračne kompanije usmjerile su se na isporuku robe zbog ozbiljnog pada putničkog prijevoza u pandemiji koronavirusa. No isporuka cjepiva je puno kompliciranija.