Za cijepljenje u Zagrebu prijavljeno više od 3.000 obrtnika

Za cijepljenje u Zagrebu prijavljeno je više od 3.000 obrtnika zahvaljujući zajedničkoj akciji Obrtničke komore Zagreb i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", izvijestili su u četvrtak iz tog Zavoda.

"Nastavni zavod za javno zdravstvo je iznimno ponosan što se, na inicijativu Obrtničke komore Zagreb i Udruženja obrtnika Grada Zagreba, danas krenulo s cijepljenjem jednog iznimno važnog segmenta za Grad Zagreb, a to je 18 tisuća zagrebačkih obrtnika", rekao je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Zvonimir Šoštar.

Napominjući da je Obrtnička komora jedan od donatora tog Zavoda i da ih cijelo vrijeme prati u pandemiji najavio je da u slijedećih 20-ak dana planiraju cijepiti sve obrtnike koji to budu željeli.

"Planiramo u sljedećih 15 do 20 dana procijepiti sve one obrtnike koji to budu željeli", istaknuo je.

Šostar je izvijestio i da je maksimalni kapacitet cijepljenja u Zagrebu 6.500 do 7.000 ljudi dnevno na Zagrebačkom velesajmu, te još po 1.500 ljudi po svakom punktu. Dodao je, međutim, da trenutno nisu u mogućnosti iskoristiti cijeli kapacitet jer za to nema dovoljan broj doza cjepiva.