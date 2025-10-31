imaju nerazriješena pitanja

Xi imao prvi sastanak s novom premijerkom Japana: U jednom se slažu

I.K./Hina

31.10.2025 u 11:28

Sanae Takaichi
Sanae Takaichi Izvor: EPA / Autor: FRANCK ROBICHON / POOL
Japanska premijerka Sanae Takaichi i kineski predsjednik Xi Jinping izjavili su na svom prvom sastanku u petak da žele izgraditi konstruktivne i stabilne veze između dviju zemalja

Japan i Kina dijele odgovornost za mir i prosperitet regije", rekla je Takaichi na početku sastanka na marginama dvodnevnog summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u Južnoj Koreji.

"Iako postoje razna neriješena pitanja i izazovi između naših zemalja, nadam se da ih možemo smanjiti i povećati dijalog i suradnju", dodala je.

Xi je rekao da je spreman održavati komunikaciju s Takaichi kako bi zajednički unaprijedili veze Kine i Japana na pravom putu, izvijestili su kineski državni mediji.

Zapadnjaci se iz Kine vraćaju prestravljeni: U tijeku je revolucija koja mijenja budućnost Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic/Tportal

Strah oko pogoršanih odnosa: Takaichi je tvrdokorna konzervativka

Takaichi, tvrdokorna konzervativka, prošli je tjedan postala prva japanska premijerka, što je izazvalo zabrinutost da bi se odnosi Tokija s Pekingom mogli pogoršati.

Ona ubrzava najveće japansko jačanje obrane od Drugog svjetskog rata kako bi odvratila Kinu od upotrebe sile za ostvarivanje svojih teritorijalnih ambicija u istočnoj Aziji.

Koliko su visoki svjetski lideri? Od Vučića je viši samo jedan Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/Profimedia/Cropix/Neven Bučević

Prije nego što je postala premijerka, Takaichi je redovito posjećivala ratni hram Yasukuni u Tokiju, koji Kina smatra simbolom japanskog militarizma iz prošlosti.

Također je predložila da bi Japan mogao formirati sigurnosni savez s Tajvanom, demokratski upravljanim otokom na koji Kina polaže pravo, te je rekla da bi svaka nepredviđena situacija tamo predstavljala izvanredno stanje za Japan i njegovog američkog saveznika.

Kina, koja smatra da je višedesetljetni savez SAD-a i Japana štetan za njezine regionalne interese, pozvala je Takaichi da radi na poboljšanju veza između dva azijska susjeda.

