Xi imao prvi sastanak s novom premijerkom Japana: U jednom se slažu

Japan i Kina dijele odgovornost za mir i prosperitet regije", rekla je Takaichi na početku sastanka na marginama dvodnevnog summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u Južnoj Koreji.

"Iako postoje razna neriješena pitanja i izazovi između naših zemalja, nadam se da ih možemo smanjiti i povećati dijalog i suradnju", dodala je.

Xi je rekao da je spreman održavati komunikaciju s Takaichi kako bi zajednički unaprijedili veze Kine i Japana na pravom putu, izvijestili su kineski državni mediji.