Whoopi Goldberg rastavila tvrdnje Joea Rogana na proste faktore

Tijekom predsjedničke utrke u SAD-u 2024., voditelji emisije The View našli su se u verbalnom sukobu s republikanskim kandidatom, što je isfrustriralo gorljivog Trumpovog pristašu, Joea Rogana. To je navelo komentatora i voditelja Spotify podcasta naziva 'The Joe Rogan Experience' da tvrdi kako su Trumpa licemjerno toplo dočekali kada se pojavio u američkoj emisiji 2015., piše Independent.

Međutim, Goldberg je njegove tvrdnje nazvala "lažnim vijestima" i rastavila ih na "proste faktore", naglasivši da očito nije napravio "domaću zadaću."

Prvo, Rogan je fulao cijelu godinu. "Bilo je to 2011. – četiri godine prije nego što je objavio da se kandidira. To je prva stvar u kojoj su pogriješili", primijetila je Goldberg. Zatim je razjasnila sljedeću tvrdnju; Rogan je rekao da je Trump tada predstavljen kao "njihov prijatelj". No ispostavilo se da je Barbara Walters, bivša voditeljica The View, ta koja je predstavila Trumpa kao takvog.