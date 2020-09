WHO se žali na nedostatak solidarnosti u pandemiji koja je pokosila 900.000 života

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) požalila se u četvrtak na "nedostatak solidarnosti" i pozvala velesile da preuzmu "vodstvo" u suzbijanju pandemije covida-19 dok je broj umrlih u svijetu premašio 900.000.

"Najviše me zabrinjava ... nedostatak solidarnosti", rekao je direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtualnoj tiskovnoj konferenciji.

Dosad su prikupljene tri milijarde dolara, rekao je Guterres, a to je manje od 10 posto svote koju WHO treba za program formalno nazvan Acces to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator.

Novčana potpora je dosad zaostajala za ciljevima, a države i vlade uključujući Europsku uniju, Veliku Britaniju, Japan i Sjedinjene Države sklapaju bilateralne dogovore za cjepiva, što je ponukalo Guterresa i glavnog direktora WHO-a Tedrosa Adhana Ghebreyesusa da pozovu države na veći doprinos.

U srijedu navečer broj umrlih od covida-19 u svijetu premašio je 900.000, pokazuje izračun koji je AFP objavio u srijedu u 23.30 sati po srednjoeuropskom vremenu na temelju službenih podataka.