Božinović: Ide se prema smanjenju broja dana samoizolacije

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u četvrtak da se ide prema smanjenju broja dana samoizolacije, no poželjno je da se to utvrdi na multinacionalnoj razini kako bi sve države imale isto mjerilo

Podsjetio je da je prvo samoizolacija bila 28 dana, pa 21, zatim se došlo do 14 dana, a sada se vode rasprave da to bude sedam dana, Francuska se priprema za to. Međutim, dodaje, to je sedam dana za one koji su zaraženi.

Zna se da njihovi kontakti mogu razviti eventualno bolest nakon nekoliko dana. Možemo doći u situaciju da kontakt zaražene osobe naknadno postane zaražen i, ako se primjenjuje istih sedam dana, izađe iz samoizolacije u trenutku kad je možda najzarazniji za okolinu, kaže ministar.

Božinović je također izvijestio da su na sastanku u Vladi razgovarali o epidemiološkoj situaciji, ali nema ništa novo.

"Poanta svega je da mi još uvijek imamo relativno visok broj novozaraženih osoba, a s druge strane to je virus koji se može spriječiti, odnosno usporiti njegovo širenje jednostavnim mjerama", istaknuo je te novinarima sugerirao kako bi bilo dobro da nose maske čak i na otvorenom, kada stoje blizu jedni drugima.

"Razmak, higijena nosa i ruku i sigurno da bi rezultati i broj novozaraženih bio manji", poručio je Božinović.